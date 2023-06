Nach Beschlagnahmung in Röthenbach – Der Huskyhalter schuldet dem Kanton Bern noch viel Geld 23’000 Franken gab das Amt für Veterinärwesen aus, um 34 Hunde zu beschlagnahmen und umzuplatzieren. Dafür müsste der Tierhalter aufkommen – eigentlich. Susanne Graf

Auf der Huskyfarm lebten 2018 zu viele Hunde. Aber der Besitzer reduzierte den Bestand nicht von sich aus. Foto: 20 Minuten (Archiv)

Jetzt lebt er in Schweden und betreibt dort eine Hundefarm. Es ist fünf Jahre her, seit Fritz B. das Emmental verliess und in den hohen Norden auswanderte. Vorher hatte er die Behörden in der Schweiz jahrelang auf Trab gehalten, indem er wiederholt gegen verschiedene Gesetze verstiess. Nun müssen schwedische Ämter kontrollieren, ob die Hunde in seiner Obhut ein gutes Leben führen.

Doch der Kanton Bern hat immer noch eine Rechnung offen mit dem Züchter. Denn 2018 hat das Amt für Veterinärwesen in Röthenbach vollzogen, was zu tun Fritz B. sich vorher standhaft geweigert hatte: Mit polizeilicher Unterstützung und mit der Hilfe des Kompetenzzentrums für Armeetiere und Veterinärwesen hat es den viel zu hohen Hundebestand reduziert, indem es 34 Huskys beschlagnahmte.

Hohe Kosten

Dabei sind dem Kanton Bern Ausgaben in der Höhe von insgesamt 36’940.90 Franken entstanden. Denn er musste nicht nur Plätze finden, an denen er die Hunde unterbringen konnte, sondern die Tiere teilweise auch impfen, kastrieren oder registrieren lassen. Hinzu kamen Transportkosten und so weiter.

Andererseits verbuchte der Kanton auch Einkünfte. Für 13’700 Franken konnte er Hunde weiterverkaufen. Abzüglich dieser Einnahmen schuldet der Huskyhalter dem Amt für Veterinärwesen des Kantons Bern nun also genau 23’240.90 Franken. Das wurde dem Mann in Schweden im Februar mit einer Verfügung eröffnet.

Denn indem der Kanton die Reduktion des Hundebestandes habe vollstrecken müssen, habe Fritz B. Leistungen der kantonalen Behörden in Anspruch genommen. Aber ob das Amt das Geld je erhalten wird, ist eine andere Frage. Der Züchter habe in einer E-Mail vom Verfügungsentwurf Kenntnis genommen, kann man im Amtsblatt des Kantons Bern lesen.

Er sei mittellos

Das Amt für Veterinärwesen hat die Verfügung und die detaillierte Kostenaufstellung dort publiziert. Der Grund: Der Huskyhalter sei nicht bereit, eine Zustelladresse in der Schweiz anzugeben. Per Mail habe er aber bereits mitgeteilt, er sei mittellos und werde die Rechnung nicht bezahlen können.

Das würde gemäss Auskunft beim Amt für Veterinärwesen bedeuten, dass der Huskyfan dem Kanton Bern diesen Betrag schuldig bleibt. «Eine Einforderung des Betrags im Ausland erfolgt nicht.» Aber sollte der Ausgewanderte jemals in die Schweiz zurückkehren, würde er zur Kasse gebeten.

