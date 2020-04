Nachruf – Der «Hüter der bernischen Geschichte» ist gestorben Karl F. Wälchli, Staatsarchivar von 1982 bis 1999, hat Berns Gedächtnis vielen zugänglich gemacht. Markus W. Dütschler

Karl Friedrich Wälchli anlässlich einer Preisverleihung im Jahr 2001. Foto: Daniel Fuchs

Am 8. April ist der ehemalige Berner Staatsarchivar Karl F. Wälchli einen Monat vor seinem 86. Geburtstag verstorben. Nach einem «erfüllten Leben voller Hingabe an Familie, Beruf und seinem geliebten Bern» habe «sein Lebenswille nachgelassen», heisst es in der Todesanzeige.

Der 1934 geborene Wälchli studierte in Bern und Wien Geschichte und verfasste eine Dissertation über den Magistraten und Reformer Niklaus Emmanuel Tscharner. Er unterrichtete Latein und Geschichte an den Gymnasien Kirchenfeld und Neufeld. In einem Nachruf, verfasst von Vinzenz Bartlome, Mitarbeiter am Staatsarchiv, heisst es, dies sei für Wälchli mehr als ein Beruf gewesen: «Es war im tiefsten Sinne Berufung.»

Ordnung im Gedächtnis

1977 wechselte Wälchli ins Staatsarchiv, wo er eine Phase der überfälligen Erneuerung einleitete, von 1982 bis 1999 als Staatsarchivar. Die Bestände des 19. und 20. Jahrhunderts wurden unter seiner Leitung systematisch erschlossen und für die Forschung besser zugänglich gemacht. Der Mann aus einfachen Verhältnissen, der es bis zum Oberst brachte, hatte ein Flair für Pläne und Landkarten. Bei der Restaurierung dieser Quellen leistete Wälchli Pionierarbeit.

Laut Nachruf war Wälchli «keineswegs ein akademischer Stubengelehrter». Im «Bund» bilanzierte Wälchli im Januar 1999 kurz vor seiner Pensionierung, er habe «die Geschichte unter die Leute gebracht», in Zeitungsartikeln und Vorträgen, aber auch in Unterlagen, die er für Regierung und Parlament zusammenstellte. Ein Höhepunkt in seiner Laufbahn war das 800-Jahr-Jubiläum der Stadt Bern von 1991, das unter seiner Leitung stand.

Pult ohne Computer

Der im Liebefeld domizilierte Wälchli betrieb selber Politik, indem er für die FDP im Grossen Gemeinderat von Köniz sass. Einen prägenden Einfluss auf die Kulturpolitik der Berner Burgergemeinde hatte er als Mitglied des Grossen und später des Kleinen Burgerrates.

«Ich denke mit der Hand», scherzte Wälchli, als ihn eine «Bund»-Journalistin auf den computerlosen Schreibtisch ansprach. Erst auf die Pensionierung hin legte er sich einen Computer zu, da er nun keine Sekretärin mehr hatte, die seine Manuskripte erfasste.