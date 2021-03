Christen gegen Corona-Regeln – Der Herr wirds schon richten In den Niederlanden foutieren sich Strenggläubige um Besucherbeschränkungen und Masken bei Gottesdiensten. In einigen Gemeinden kommt es nun sogar zu Gewalt. Thomas Kirchner

Sachschaden nach Explosion: Aufräumarbeiten bei der Mieraskirche in Krimpen. Foto: AFP

Kurz nach halb fünf in der Nacht hörten die Anwohner der Mieraskirche in Krimpen aan den IJssel einen Knall. Am Dienstagmorgen sahen sie, was passiert war: Vor dem Kircheneingang hatte ein Unbekannter Sprengstoff oder potentes Feuerwerk explodieren lassen. Glas ging zu Bruch, Teile der Tür waren eingedrückt.

Kein übergrosser Schaden, aber doch ein unmissverständliches Warnzeichen. Und eine weitere Eskalation in einer Art Kleinkrieg, der sich in den vergangenen Wochen rund um das Verhalten strenggläubiger Christen entwickelt hat, die sich den Corona-Massnahmen demonstrativ widersetzen.

Erstmals sichtbar wurde der Konflikt Ende Januar durch den Anschlag auf ein Testzentrum in Urk in der nördlichen Provinz Flevoland. Das Gebäude brannte nieder. Das war Teil der landesweiten Proteste gegen die Corona-Massnahmen, die sich in mehreren Städten in Gewalt entluden. Die Kleinstadt Urk gilt als traditionell widerständiger Ort – und beherbergt viele orthodoxe Christen.

Kirchgänger greifen Journalisten an

Vergangene Woche machten die Sionskirche in Urk sowie die Mieraskirche in Krimpen dann Schlagzeilen, als sie verkündeten, die geltenden Corona-Regeln fortan weitgehend ignorieren zu wollen. Das bedeutet: keine Beschränkung der Zahl der Besucher mehr, keine Maskenpflicht, kein Abstand. Alle, die nicht krank sind, werden eingelassen. Es gehe um das «Seelenheil» der Menschen, erklärte der Kirchenrat in Urk.

Als die beiden Gotteshäuser am vergangenen Sonntag vollliefen – allein 700 Christen waren in der Mieraskirche –, kam es vor dem Eingang zu Rangeleien mit Journalisten. In Urk fuhr ein Mann mit einem Auto absichtlich einen Kameramann an, ein Reporter wurde getreten. Auch in Krimpen aan den IJssel wurde ein Journalist eines Lokalsenders von einem Kirchgänger geschlagen und getreten.

Die Pandemie legt gesellschaftliche Spannungsfelder wie die Sonderstellung der Reformierten in den Niederlanden offen. Diese steht in eigenartigem Kontrast zu der ansonsten sehr weltlichen Restgesellschaft: Corona-konformes Verhalten passt schlecht zu den Überzeugungen und der Glaubenspraxis strenggläubiger Gemeinden, die entsprechend hohe Infektionszahlen aufweisen.

Eine Art Staat im Staat

Geografisch sind die «Schwarzstrümpfler», wie sie wegen der üblichen Farbe des Beinkleids der Kirchgängerinnen manchmal naserümpfend genannt werden, konzentriert im «Bibelgürtel», der von Zeeland im Südwesten quer durch das Land bis zum IJsselmeer im Norden reicht.

Die Fundamentalisten verkehren fast nur untereinander, heiraten nur ihresgleichen, verdammen Radio und Fernsehen, haben eigene Tageszeitungen, Fussballclubs und Parteien. Die Strenggläubigen bilden eine Art Staat im Staat, geprägt durch Eiferertum und Intoleranz, nicht zuletzt gegenüber Homosexualität oder alternativen Lebensentwürfen. Abweichler werden mit psychischem Druck auf den «rechten Weg» gebracht.

Nicht nur erklärte Atheisten und andere Freigeister stossen sich an dieser Parallelgesellschaft, sondern auch Menschen aus Einwandererfamilien, die oft mit dem Vorwurf konfrontiert werden, in ihrer eigenen Welt leben zu wollen. Der Staat akzeptiert die Eigenwilligkeit der reformierten Christen, weil die Religionsfreiheit aus geschichtlichen Gründen ein sehr hohes Gut ist in den Niederlanden. Nicht umsonst galt das Land seit dem 16. Jahrhundert als sicherer Hafen für Juden, Katholiken und andere, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden.

Heute leben die Teilgesellschaften nebeneinander her. Die kleine, streng calvinistische Christen-Union gehört sogar der Regierungskoalition an. In Krisenzeiten wie jetzt wird dieses Arrangement auf die Probe gestellt.

