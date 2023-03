Lauterbrunnen/Lauberhorn – Der Heli-Streit im Lauterbrunnental dauert weiter an BEO Helicopter darf während der Weltcuprennen nicht am Lauberhorn landen. Der Inhaber spricht von «unfairer Marktverzerrung». Hans Peter Roth

Während der Renntage ist ihm dies nicht erlaubt. BEO-Helicopter-Inhaber Christian von Allmen lädt an der Lauberhornschulter Flugpassagiere aus. Foto: Bruno Petroni

Das Geräusch ist so vertraut wie das Rauschen der Lütschine: Rotoren von Helikoptern im Lauterbrunnental. Die Dichte von Helikopterunternehmen in der Schweiz ist gross. Allein im Berner Oberland buhlen nebst weiteren Anbietern Air-Glaciers, BEO Helicopter, Swiss Helicopter und die Mountain Flyers um Anteile am Kuchen der Transport-, Versorgungs-, Arbeits-, Taxi-, Rund- und Rettungsflüge. Hinzu kommt die Rega. «Da liegt es auf der Hand, dass um Marktanteile gerungen wird», sagt Christian Schubert, Mediensprecher des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl).