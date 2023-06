Denkwürdige Berner Verbrechen – Der hartherzige Schafberg-Resli wird für ein paar Franken erschlagen Im Sommer 1861 versammeln sich 15’000 Menschen in der Nähe von Langnau. Sie wollen sich das Spektakel einer Vierfach-Hinrichtung nicht entgehen lassen. Alexander Sury

Die durchtrennten Wirbelsäulen der am 8. Juli 1861 wegen Mordes hingerichteten vier Personen werden seit über 160 Jahren im Medizinhistorischen Institut in Bern der Universität aufbewahrt. Foto: Adrian Moser

Im Ramserngraben zwischen Langnau und Trubschachen sind am Morgen des 8. Juli 1861 rund vier Prozent der damaligen Bevölkerung des Kantons Bern versammelt: schätzungsweise an die 15’000 Menschen. Hunderte von ihnen sind auf Bäume geklettert, um eine bessere Sicht auf das Geschehen zu haben, ein Lehrer ist auf dem «Schulreisli» mit seiner ganzen Klasse gekommen, ein Bauer hat alle seine Mägde und Knechte mit einem arbeitsfreien Tag und einem Ausflug für ihren Fleiss belohnt.

Die Attraktion ist eine öffentliche Hinrichtung – aber nicht einfach die eines einzelnen Menschen, sondern gleich eine Vierfach-Enthauptung. Die zum Tode verurteilten Menschen, das Ehepaar Jakob und Verena Wyssler sowie Jakob Stucki und dessen Knecht Samuel Krähenbühl, haben den rund einstündigen Weg von Langnau zur Richtstätte zu Fuss zurückgelegt, begleitet von 52 Infanteristen, 6 Dragonern, 23 Gendarmen und zahlreichen Geistlichen. Der Regierungsstatthalter, der Amtsschreiber und der Weibel folgen in einer Kutsche.

Der bitterarme Verwandte

Knapp fünf Monate zuvor, am 15. Februar 1861, ist im Schafberg, ausserhalb von Signau, der 47-jährige Junggeselle Andreas Schlatter ermordet worden. Schlatter gilt als geizig und hartherzig, er ist Mitglied einer Sekte und lebt zurückgezogen. Ein entfernter Verwandter wendet sich an ihn, der Schuhmacher und Tagelöhner Jakob Wyssler. Er sucht für seine bald sechsköpfige Familie ein Obdach und ein Auskommen.

Seinen Beruf kann der Schuhmacher nie richtig ausüben, weil ihm das Geld fehlt, um Leder zu kaufen. Er schlägt Schlatter eine Geissenzucht vor und hofft auf anfängliche finanzielle Unterstützung, bis die Zucht etwas abwirft. Schlatter geht scheinbar darauf ein, verspricht der jungen Familie Ackerland sowie eine bescheidene Unterkunft.

True Crime aus dem Kanton Bern Infos einblenden Foto: Infografik Tamedia Von Kindsmörderinnen, Brandstiftern aus Not und Verbrechern aus Gier und Eifersucht: In einer Serie erzählen wir berühmte Kriminalfälle aus der Geschichte des Kantons Bern nach – ausgehend von Prozessakten und der Berichterstattung in den Zeitungen. Bei Kapitalverbrechen wurde im Kanton Bern noch bis 1861 die Todesstrafe vollzogen. Die Serie «True Crime Bern» entstand mit der Unterstützung des Berner Staatsarchivs. (lex)

Seit dem 18. Jahrhundert war die ländliche Gesellschaft in der Schweiz überwiegend eine Gesellschaft von Armen. Der Grossteil der Bevölkerung gehörte nicht zu den hablichen Bauern, also Bauern mit zumindest so viel Landbesitz, dass sie davon ihre Familie ernähren konnten. Die Mehrheit lebte wie die Wysslers unter äusserst prekären Umständen, immer bedroht von Teuerungen, Ernteausfällen und Hungersnöten.

Als die Wysslers schliesslich im Schafberg einziehen, ist von der Geissenzucht nicht mehr die Rede. Mehr noch: Schlatter macht seinen Untermietern, denen es am Nötigsten fehlte, das Leben noch schwerer. Lieber lässt er Kartoffeln im Keller verfaulen, als etwas davon abzugeben. Mitleidlos zeigt er seine Untermieter bei der Obrigkeit wegen Holzfrevels an, wenn diese auf seinem Land etwas Holz sammeln, um im kalten Winter den Ofen in ihrer kleinen Kammer zu betreiben.

So wachsen die Verzweiflung und der Hass des hoch verschuldeten Ehepaars. Verena Wyssler gibt später vor Gericht zu, dass sie versuchten, den verhassten Vermieter mit Rattengift zu töten; dies verursachte bei Schlatter jedoch lediglich starke Bauchschmerzen.

Zusammen mit den befreundeten Nachbarn Jakob Stucki und Samuel Krähenbühl, die ebenfalls bitterarm waren, beschliessen die Wysslers, den Schlatter Resli zu töten. Sie vermuten, dass er irgendwo beträchtliche Geldbeträge versteckt. Unter einen Vorwand locken sie ihn ins Tenn und schlagen mit einem Hammer auf den Wehrlosen ein.

Als sie ihn für tot halten, lassen sie von ihm ab und durchsuchen seine Wohnung nach Geld – finden aber nur ein paar Franken. Mittlerweile hat das schwer verletzte Opfer jedoch wieder das Bewusstsein erlangt, schreit und versucht, taumelnd auf die Beine zu kommen. Das Quartett eilt zurück ins Tenn, traktiert das Opfer weiter, bis es tatsächlich tot ist. Der Polizei wird sodann ein Unfall gemeldet, was angesichts der Verletzungen des Toten allerdings schnell durchschaut wird. Das Schädeldach des Opfers ist, wie die Ärzte später bei der Obduktion der Leiche feststellen, in mehr als 60 Stücke gespalten.

Spuren von Blut auf der Landstrasse

Am 13./14. Juni 1861 werden die vier Angeklagten von einem Geschworenengericht in Burgdorf wegen Raubmordes ohne Milderungsgründe zum Tod durch das Schwert verurteilt. Am 7. Juli 1861 erfolgt der «Lebensabspruch» im Amthaus von Langnau. Hinter einem mit schwarzem Tuch verhüllten Tisch teilt der Regierungsstatthalter den Verurteilten mit, dass die Begnadigungsgesuche vom Grossen Rat abgewiesen worden seien und das Urteil am nächsten Tag vollstreckt werde.

Die Hinrichtung hätte eigentlich am Tatort in Signau stattfinden sollen. Weil der Richtplatz mittlerweile in Privatbesitz übergegangen ist, muss ein anderer Ort in der Umgebung gefunden werden. Schliesslich entscheidet man sich für den Ramserngraben, wo die Verurteilten im Abstand von 10 Minuten mit dem Schwert hingerichtet werden. «Mit sicherem Schlag von der linken Hand geführt», wie es im «Emmenthaler Boten» hiess, wurden Verena und Jakob Wyssler enthauptet.

«Wir planen gerade das Schaudepot, und da sind diese Präparate aus dem Jahr 1861 als mögliche Exponate im Gespräch.» Manuel Kaiser, Sammlungsleiter im Medizinhistorischen Institut der Universität Bern

Die «Berner Zeitung» spart in ihrer Berichterstattung nicht mit grausigen Details: «Die enthaupteten Leichname wurden auf rohe Weise vom Schafott herabgeworfen und ihnen die Köpfe nachgeschleudert und ehe die Verblutung zu Ende war, fortgeführt, sodass die Landstrasse stundenweit Spuren von Blut zeigte, ja Letzteres an einigen Orten ganze Lachen bildete, zum Ekel und Abscheu von jedem, der diesen Weg passieren musste.»

Die vier Leichname werden in einem Korbwagen nach Bern ins Anatomische Institut der Universität transportiert. Die präparierten Wirbelsäulen der Hingerichteten sind noch heute im Medizinhistorischen Institut. Die vier Präparate würden nicht für die Lehre eingesetzt, sagt Sammlungsleiter Manuel Kaiser, sie könnten nur auf Anfrage im Depot besichtigt werden. «Wir planen jedoch gerade das Schaudepot, und da sind diese Präparate aus dem Jahr 1861 als mögliche Exponate im Gespräch.»

Nur wenige Monate nach der Vierfach-Hinrichtung im Ramserngraben wird am 9. Dezember 1861 der letzte Mensch im Kanton Bern hingerichtet.



Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.