Gurtenfestival 2023 – Der Gurten wird einen Tag länger beben Das Gurtenfestival findet nächstes Jahr zum 40. Mal statt. Zur Feier rutscht der Festivalsonntag wieder ins Programm. Allerdings anders als gehabt. Ane Hebeisen

Länger als die Beine tragen: Das Gurtenfestival dauert 2023 fünf Tage. Foto: Eliane Baumgartner

Ein bisschen Freiraum in der Zeitrechnung sei einem Festival erlaubt, das bereits seit über vier Dekaden existiert. Fakt ist: Das Gurtenfestival feiert nächstes Jahr seine 40. Austragung. Mit eingerechnet sind dabei auch die beiden Ausgaben, die wegen der Pandemie nicht stattfinden konnten, jedoch nach allen Regeln der Festivalorganisationskunst geplant waren.

Und weil man an einem runden Feiertag auch ein bisschen Mehrwert bieten will, wird die Austragung 2023 um einen Tag auf fünf Tage verlängert. Allerdings werden am neu ins Programm gerutschten Sonntag nur die Haupt- und die Waldbühne mit Livemusik versorgt – der Zeltbühnenbereich wird am Zusatztag geschlossen bleiben.

Erwartet wird ein grosser Name

Bis 2016 galt der Festivalsonntag als Familientag mit möglichst generationenübergreifendem Programm. So traten Acts wie Patent Ochsner, Die Fantastischen Vier, Herbert Grönemeyer, Amy MacDonald oder der Komiker Kaya Yanar auf. Eine solche Ausrichtung sei für 2023 nicht geplant, verrät die Gurten-Bookerin Lena Fischer: «Das Programm wird sich am Sonntag nicht wesentlich von den anderen Tagen unterscheiden.»

Immerhin ist am Sonntag mit einem grösseren Namen aus der weiten Pop-Welt zu rechnen. Als erste Gerüchte über eine etwaige Verlängerung des Gurtenfestivals die Runde machten, sickerte aus der Programmgruppe durch, dass man dies nur in Erwägung ziehe, wenn an diesem Tag ein Act verfügbar sei, der einen solchen Zusatztag rechtfertige. Erste Namen werden indes erst zum Vorverkaufsstart am 6. Dezember bekannt gegeben. Frühbucherinnen und -bucher können sich schon ab dem 16. November vergünstigte Pässe besorgen.

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.