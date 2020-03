Was man zu Hause tun kann – Der grosse Lockdown-Guide Ein Pastateig-Meister verrät sein Rezept, Nina Kunz’ Grossmutter muntert uns auf und Schauspieler Patrick Frey und Autor Max Küng liefern einen Scrabble-Guide. Div. Autoren, Das Magazin

Unsere Gesellschaft hat sich in wenigen Wochen komplett verändert. Wir verbringen alle viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Das schafft Probleme, birgt aber auch viele Möglichkeiten. Wir haben kompetente Leute gefragt, was man zu Hause tun kann, um die Freude am Leben nicht zu verlieren.

Knete Pastateig