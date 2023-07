Fusion von UBS und Credit Suisse – Der grosse Abbauplan des Sergio Ermotti Dreissig Prozent der CS-Angestellten sollen im September entlassen werden. Nun wird auch klar: Damit eine eigenständige CS Schweiz weiter bestehen kann, braucht es ein Wunder. Arthur Rutishauser

Macht Ernst mit der Übernahme: UBS-Chef Sergio P. Ermotti. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Ein halbes Jahr nach der erzwungenen Übernahme der Credit Suisse wird es ernst. Spätestens mit den Halbjahreszahlen wird die UBS-Führung bekannt geben, was sie mit der CS anstellen will. Als Erstes gibt es ein Sparprogramm, das 30 Prozent des Personals betrifft. Zweitens gibt es einen langfristigen Plan, wie die CS in der UBS aufgehen soll. Und: Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird nichts aus den Träumen einer unabhängigen CS Schweiz.