Die Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative, die forderte, dass hiesige Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards auf der ganzen Welt einhalten, ist über zwei Jahre her. Normalerweise würde man so lange nach einer Abstimmung (erst noch nach einer verlorenen) nicht mehr über eine Initiative reden. Normalerweise wäre sie längst in der Excel-Hölle des Bundesamts für Statistik verschwunden.