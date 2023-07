Raub in Meikirch – Der gesprengte Bankomat wird nicht ersetzt Drei Monate nach dem Sprengstoffanschlag mitten im Dorf ist klar: Meikirch wird so schnell keinen neuen Bankomaten mehr bekommen. Der Gemeindepräsident ist enttäuscht. Matthias Gräub (BT)

So hat der gesprengte Bankomat in Meikirch im April ausgesehen. Foto: mg/a

Seit Anfang April klafft in der Wand des Käsereihäuschens auf dem Dorfplatz von Meikirch ein Loch, wo früher ein Raiffeisen-Bankomat in die Mauer eingelassen war. Diebe hatten den Automaten in der Nacht auf den 3. April mit Sprengstoff in die Luft gejagt und waren mit dem Geld abgehauen.