Trendbier Birra Moretti – «Der Geschmack Italiens» wird in Chur gebraut Der Heineken-Konzern hat mit grossem Aufwand ein Bier in Läden und Restaurants gebracht, das vor Italianità strotzt. Er produziert es aber in der Schweiz. Ist das Etikettenschwindel? Konrad Staehelin

Italienisches Bier aus Chur: Produktionslinie für Birra Moretti in der Calanda-Brauerei. Foto: Michele Limina

Die Schweiz hat ein neues Massenbier. Die Marke Birra Moretti vom Typ Lager hat sich in den vergangenen zwei Jahren in Läden und Restaurants einen prominenten Platz erkämpft. Unterfüttert wird der Aufstieg unter anderem mit viel Marketing: Italianità und Tradition, Bilder von Dolce Vita und einem schnauzbärtigen Biertrinker in altertümlichem Gewand auf allen Kanälen.