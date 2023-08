Der Geschmack des Sommers – Ein Song für 6.50 Franken Vom Schoggi-Dessert zum Sommerhit: Das Ehepaar Häni von der Band Halunke hat sich beim Schlemmen im Löwen Bangerten zur Komposition ihres Spätsommersongs inspirieren lassen. Simone Lippuner

Ihre Schoggi-Bananenlikör-Kreation ist nicht nur auf der Speisekarte ein Hit: Julia Pfäffli führt in Bangerten im Berner Seeland die Wirtschaft zum Löwen. Foto: Adrian Moser

In der Sommerkulinarik gibt es simple Paare, die schon lange schampar gut funktionieren. Tomaten und Basilikum zum Beispiel. Erdbeeren und Minze. Oder Banane und Schoggi. Ob kalt als Bananensplit oder heiss als Schoggi-Bananen vom Grill, die Kombo kommt fast immer gut an.

Verpasst man diesem altvertrauten Paar eine neue Note, kann das also fast nicht schiefgehen. Erfahren hat dies jüngst Julia Pfäffli, Köchin und Betreiberin der Wirtschaft zum Löwen in Bangerten. Quasi aus der Not hat sie eine neue Kreation auf die Speisekarte gesetzt: Schoggi-Glace mit Crème de Banane Liqueur für 6.50 Franken. Das Dessert wurde vor einer Woche zu einem Lied.

Das passt immer rein

Komponiert haben den Song «Likör auf Glacé» Anja und Christian Häni von der Berner Band Halunke. Per Mail haben sie Julia Pfäffli vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass das Schoggi-Dessert ihre Inspirationsquelle für den Spätsommersong ist. «Das hat meinen Tag gerettet», sagt Köchin Pfäffli und lacht, sie habe sich sehr über diese Nachricht gefreut.

Kreiert hat sie das Glace-Schnaps-Duo, weil es in ihrem Vorrat stets zu viel Schoggi-Glace gab. «Diese wird ja meistens nur von Kindern bestellt, also zu selten» sagt sie. Schoggi-Glace sei die einzige Sorte, welche sie nicht selber fabriziere, sondern in 4-Liter-Bidons kaufe. «Mal angebrochen, muss das Eis rasch verwendet werden, sonst wird es ungeniessbar.»

Da kam ihr die zündende Idee: «Einen Gutsch Bananenschnaps drüber, und auch die Grossen bestellen die Schoggi-Glace.» Simpel und gut, gehe das Dessert regelmässig über den Tisch. «Es wird dann bestellt, wenn man noch Lust auf Süsses hat, aber eigentlich nicht mehr essen mag – dieser Nachtisch hat immer Platz.»

Nun kommt die Melancholie

Das findet auch das Duo Häni. Rasch war den Künstlern klar, dass sie ihre kulinarische Erfahrung in den neuen Song, den sie Anfang Sommer zu kreieren begonnen haben, einflechten wollen. «Schoggi-Glace mit Bananenlikör wurde für uns zum Geschmack des Sommers», sagt Christian Häni.

Die Inspiration für ihren Spätsommersong haben Halunke (Christian und Anja Häni) im Löwen Bangerten gefunden. Foto: zvg

Der Geschmack eines Sommers, der sich bald verabschieden wird. Auch wenn man sich dies aktuell noch kaum vorstellen kann oder mag: Die Hitzetage sind gezählt. Nicht mehr lange, dann werden Gewitter und Stürme die Temperaturen senken, der nahende Herbst wird wohl ein erstes Mal grüssen. Perfektes Timing also, um einen nostalgischen Spätsommersong auf den Markt zu bringen.

«Mir wei dä Summer nid la gah, vom Caipirinha scho chly gha, d’Sunnebrülle no im Haar, mir gö barfuess zrügg a d Bar», singen Halunke im Refrain von «Likör uf Glacé».

Der Song ist am 18. August erschienen. «Der Text hat bei vielen Freunden und Bekannten einen gewissen Gwunder ausgelöst», sagt Christian Häni. Deswegen überlegen sich Halunke, ob sie auf Social Media ein Statement von Julia Pfäffli publizieren, um die Herkunft und Bedeutung der Songzeilen zu erläutern.

Wobei: Die Doppeldeutigkeit ist offensichtlich, das Stück ist sowohl dem geliebten Sommer wie auch einem begehrten Menschen gewidmet. «24/7 ar Aare lige, vilech hei mir’s übertribe, mit dir und mir. We’s passiert, sött me’s la flowe, es spilt doch gar ke Rolle, hei beidi nüt angers im Sinn. Und ig wott niemeh ohni di. Dr Summer isch verbi, ou wen är schön isch gsy, blybt am Schluss geng nume Melancholie.»

Zeit also, diese Liebe ziehen zu lassen. Ob nur bis zum nächsten Jahr oder für immer.

