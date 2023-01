Peter Stamms neuer Roman – Der Geschichten­verwirrer Im Buch «In einer dunkelblauen Stunde» scheitert ein Filmprojekt über einen Schriftsteller. Das neuste Werk des Schweizer Autors wirkt entspannt wie selten und liest sich auch so. Martin Ebel

Kunst und Leben, Alltag und Fantasie – Peter Stamms Themen seit seinem Debüt «Agnes» 1998. Foto: Sophie Kandaouroff

Es gibt einen Zyklus des österreichischen Dichters Ernst Jandl mit dem Titel «Der gewöhnliche Rilke». Ein Gedicht geht so: «Rilke atmete / pausenlos». Eben so, wie es jeder andere Mensch tut – und jeder Künstler. Ihr «gewöhnliches» Leben ist nicht von Interesse, ausser man hat in der Schlacht von Lepanto einen Arm verloren und als Sklave in Algier geschmachtet wie Cervantes.