Hormontherapie und Wechseljahre – Der gereizte Mann Wenn Männer in der Lebensmitte lustlos sind, liege das an den Wechseljahren, sagen manche Ärzte. Und verschreiben dagegen Testosteron. Ist das sinnvoll? Till Hein, Schweizer Familie

Emotionale Verstimmungen, Antriebsschwäche, Schweissausbrüche, weniger Lust auf Sex und ein allgemeiner Leistungsabfall können bei Männern Symptome für die sogenannte Andropause sein. Foto: Getty Images/iStock

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!», sang der Schlagerstar Udo Jürgens. «Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss.» Doch das ist auch schon wieder eine Weile her, und nicht alle älteren Menschen können die Botschaft dieses Liedes unterschreiben. Gerade Männer, die in die Jahre kommen, sind häufig deprimiert – und Ärzte nehmen sich ihrer an.