Nach eskalierter Demonstration – Der Gemeinderat will keine unbewilligte Anti-Corona-Demo tolerieren Am kommenden Donnerstag wollen die Massnahmengegner erneut unbewilligt in Bern demonstrieren. Das will der Gemeinderat nicht mehr hinnehmen. Naomi Jones

Bevor die letzte Demonstration der Massnahmengegner auf dem Bundesplatz eskalierte, protestierten diese vor dem Rathaus. Foto: Jürg Spori

Schon wieder kursiert in den sozialen Medien ein Aufruf zu einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. Die Massnahmengegner rufen zu einem «Spaziergang durch Bern» am kommenden Donnerstag auf. Dass sie auch diesmal der Gewalt zumindest nicht völlig abgeneigt sind, signalisieren sie auf dem Flugblatt: ein Handy mit Covid-Zertifikat und zwei Einschusslöchern vor dem Bundeshaus.

Mit dem gleichen Motiv haben vermutlich die gleichen Personen auch zur Demonstration vom letzten Donnerstag aufgerufen. Diese lief derart aus dem Ruder, dass die Polizei sie mit Wasserwerfern auflöste. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte) sprach von einem versuchten «Sturm auf das Bundeshaus». Eine Gruppe von Männern rüttelte aggressiv am Zaun, der die Demonstrierenden vom Bundeshaus fernhielt. Andere warfen Feuerwerk, Petarden und was sie sonst gerade zur Hand hatten, über den Zaun gegen die Polizei. Einigen gelang es mit vermutlich mitgebrachtem Werkzeug, Schrauben am Zaun zu lockern. Die Polizei geht von Vorsatz aus. Derweil riefen andere im Livechat die Schützenvereine zu Gewalt auf oder verherrlichten die Taliban als Vorbilder.