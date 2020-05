Leitartikel zur Stadtpolitik – Der Gemeinderat muss sich jetzt der Krise stellen Mit der Pflege urbanen Lifestyles in der Stadt Bern ist es vorläufig vorbei. Priorität haben Investitionen, die den Menschen direkt zugutekommen. Meinung Bernhard Ott

Gruppenbild aus Vor-Corona-Zeiten: Reto Nause, Ursula Wyss, Alec von Graffenried, Franziska Teuscher und Michael Aebersold. Foto: Adrian Moser

Im April gab es in der Schweiz 150’000 Arbeitslose. Dies entspricht einer Zunahme um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders betroffen sind Selbstständige in prekären Branchen und Angestellte im Stundenlohn sowie junge Menschen, die vor dem Berufseinstieg stehen. Je länger die Krise dauert, desto wahrscheinlicher wird es aber, dass auch kleine und mittlere Unternehmen trotz Kurzarbeit und staatlicher Überbrückungshilfen Leute entlassen müssen oder gar in Konkurs gehen. Die KMU bilden das Rückgrat der Berner Wirtschaft. Die Corona-Krise kommt damit definitiv im Mittelstand an.