Abo Interview mit Wanja Greuel «Wenn Bern eine Sportstadt sein will, muss es auch etwas dafür tun»

Der YB-CEO spricht über das leidige Dossier Trainingsplätze, seinen Brief an PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi – und erklärt, was ihm am neuen Liga-Modus missfällt.