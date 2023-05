Rücktritt in Wiedlisbach – Der Gemeindepräsident will nicht mehr Samuel Meyer legt sein Amt Ende Jahr vorzeitig nieder. Im Herbst kommt es zur Ersatzwahl. Kathrin Holzer

Im Oktober 2021 wurde Samuel Meyer in seine zweite Amtszeit als Gemeindepräsident gewählt. Foto: Marcel Bieri

Anderthalb Jahre sind vergangen seit den letzten Gemeinderatswahlen in Wiedlisbach. Nun künden sich im Städtli bereits die nächsten Wahlen an. Wie die Gemeinde informiert, hat Präsident Samuel Meyer per Ende dieses Jahres seinen Rücktritt eingereicht.