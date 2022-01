Flugzeuge aus den 40er-Jahren – Der gefrorene Schwarzsee wird zum Landeplatz Für zwei Tage dürfen Piloten den gefrorenen Schwarzsee ausnahmsweise als Start- und Landebahn benutzen. Maria Kafantari

Piloten starten und landen mit ihren Kleinflugzeugen auf dem Schwarzsee. Foto: Charles Ellena (Freiburger Nachrichten)

Es ist viel los am Mittwochnachmittag in Schwarzsee. Bei strahlendem Sonnenschein tummeln sich Dutzende Besucherinnen und Besucher auf dem gefrorenen See. Hundebesitzer laufen mit ihren Hunden darüber, Kinder spielen mit dem Schnee, sogar Langläufer sind anzutreffen.

Hoch über dem Tal