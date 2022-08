Dominik Kahun bleibt bis 2027 – Der Führungsspieler bekennt sich zum SCB Der Leitwolf bleibt dem SC Bern langfristig erhalten. Der Deutsche Dominik Kahun hat seinen Vertrag gleich um fünf Jahre verlängert. Marco Keller

Er wirbelt weiterhin im SCB-Dress: Topskorer Dominik Kahun, hier im Duell mit Marcus Krueger von den ZSC Lions. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Er war im letzten Jahr der Einzige, der konstant hohen Ansprüchen genügte. Dominik Kahun war der Spieler im SC Bern, der für den Grossteil der raren Glanzpunkte sorgte, in seinen ersten 42 Spielen in der National League totalisierte der Olympiateilnehmer 44 Punkte. Gross war nun der Respekt, dass er sich schon nächste Saison noch einmal in der National Hockey League beweisen wolle, wo er in drei Jahren für vier Clubs fast 200 Spiele bestritten hatte. Schliesslich befindet sich Dominik Kahun mit 27 Jahren im besten Eishockeyalter.

Pünktlich zum ersten Eistraining konnte der SC Bern nun aber Entwarnung geben. Kahun bleibt den Hauptstädtern erhalten, seinen Vertrag hat er gleich um fünf Jahre verlängert. Damit bleibt der SCB-Offensive, welche wie das gesamte Team zahlreiche Retuschen erfahren hat, das Fundament erhalten.

Sportchef Andrew Ebbett ist sehr zufrieden: «Dominik zählt zu den besten Spielern der National League. Dass es uns gelungen ist, ihn für die nächsten fünf Saisons an Bern zu binden, ist für unsere Fans, unsere Sponsoren und Partner sowie die ganze Organisation eine grossartige Sache.»

