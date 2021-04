Der verklärte Mörder – Teil 3 – Der Film, der Tschanun fast aus der Deckung lockte Der Vierfachmörder Tschanun lebt nach seiner Bewährung unbehelligt im Tessin. Doch ein Filmprojekt raubt ihm den Schlaf – derweil man in Zürich darüber nachdenkt, wie sich das Projekt verhindern liesse. Michèle Binswanger

Der verklärte Mörder: Günther Tschanun während seines Prozesses. Foto: RDB / Dukas

Als Chef der Zürcher Baupolizei richtete Günther Tschanun 1986 vier seiner Mitarbeiter hin. Nach dem Ende seiner Haft im Jahr 2000 verschwand er spurlos. Neue Dokumente zeigen, wie er nach seiner Entlassung lebte und starb. Lesen Sie hier den ersten Teil, und hier den zweiten.

Im Frühjahr 2008 lebt Günther Tschanun seit acht Jahren in Freiheit, drei Jahre zuvor ist auch seine Bewährung abgelaufen. Kein Journalist weiss, wo Tschanun steckt. Eine letzte Spur fand kurz vor seiner Entlassung die NZZ, die sich im Dezember 1999 bei den Vollzugsbehörden erkundigt, ob Tschanun tatsächlich im Tessin ins Kloster gehen werde. Die Zuständigen lassen sie abblitzen – und suchen hinter den Kulissen sofort das Leck, finden es aber nicht. Seither ist Tschanun verschollen. Es geht sogar das Gerücht um, er habe sich einer Gesichtsoperation unterzogen, um nicht mehr erkannt zu werden. Es ist ein falsches Gerücht. Tatsächlich lässt er sich die Zähne sanieren, organisiert von seiner Bewährungshelferin Kathrin Brändli, bezahlt von einer Stiftung.

Immer noch meldet Tschanun sich regelmässig bei Brändli und erzählt ihr, wie es ihm geht, was ihn beschäftigt und allenfalls Sorgen bereitet. Das ist im Frühjahr 2008 nicht viel, denn es geht ihm gut. Dann erfährt Brändli im März zufälligerweise von einem Filmprojekt des Berner Filmemacher Cihan Inan. Dieser plant einen Film über Tschanuns Tat, «Amok» heisst der Arbeitstitel des Projekts. Inan führt Regie und schreibt das Drehbuch, er will nicht nur die Tat, sondern auch das Klima der 80er-Jahre abbilden. Der deutsche Schauspieler und Regisseur Christopher Buchholz spielt Tschanun, die Dreharbeiten sind auf Herbst angesetzt. Im April titelt der «Blick»: «Tschanun wird Filmstar», andere Medien greifen das Thema auf.

Worst Case

Tschanun reagiert schlecht auf die Neuigkeit des Filmprojekts «Amok». Brändli hält in einer Aktennotiz fest: «Nach dem ersten Telefon ist er noch ruhig. Beim zweiten ein paar Tage später wirkt er sehr nervös und unruhig. Auch andere hätten ihn nun auf das Filmprojekt angesprochen. Beim dritten Telefon schliesslich berichtet er ausführlich und hektisch vom «Worst Case», wie er es nennt. Die Presse sei für ihn eine massive Form von Gewalt.» «Es wird nicht um ehrliche Recherche, sondern um reisserische Titelgeschichten gehen», sagt er der Bewährungshelferin. In Zürich beginnt man sich über diese Entwicklung ernsthafte Sorgen zu machen.

Cihan Inan, heute Schauspieldirektor am Konzert Theater Bern. Foto: Urs Baumann

Im Amt für Justizvollzug fragt man sich, wie adäquat darauf zu reagieren sei. «Verhindern lässt sich der Film nicht, die Gelder fliessen reichlich», schreibt S.T. von den Bewährungsdiensten an ihren Chef Thomas Manhart. «Allein die ZH Filmstiftung schüttet 450’000.» Derweil macht sich Kathrin Brändli Sorgen um ihren Klienten. Er wirkt «zunehmend rigide, keine Diskussion mehr möglich», schreibt sie. Er fühlt sich «massiv als Opfer, betrachtet es als Frechheit und Zumutung, dass seine Tat erneut thematisiert und vor allem beurteilt und qualifiziert wird, obschon er seine Strafe verbüsst hat».

«Was, wenn er in einem akuten Moment Regisseur/Presse aufsucht und diese ihn nicht gemäss seinen Erwartungen und Vorstellungen behandeln? Wenn er daraufhin jemanden verletzt, schlimmstenfalls erschiesst?» Kathrin Brändli

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Brändli immer sehr viel Empathie für ihren Klienten gezeigt, doch nun ist sie alarmiert. Die Situation ist so belastend, dass sie gefährlich werden könnte: Tschanun sieht sich öffentlich blossgestellt, scheinbar ohne eigenes Verschulden – und kann das nicht ertragen. In einem Protokoll fürs Amt für Justizvollzug hält Brändli fest: «Es hat in keinster Weise Deliktverarbeitung oder Resozialisation stattgefunden – Verantwortung? Sein sehr kleines Refugium droht einzustürzen, seine Ohnmacht wird wieder einmal reaktiviert, jetzt auch noch in der Öffentlichkeit.» Sie, die ihn gut kennt, ist ernsthaft besorgt. «Was, wenn er in einem akuten Moment Regisseur/Presse aufsucht und diese ihn nicht gemäss seinen Erwartungen und Vorstellungen behandeln? Wenn er daraufhin jemanden verletzt, schlimmstenfalls erschiesst?»

Tatsächlich spielt Tschanun auch mit der Option, in den «Rachen des Ungeheuers» zu gehen. Nach Zürich, zum Ringier-Verlag, sich erklären, dieser Ohnmacht ein für allemal ein Ende machen, das ist der Plan, den er seiner Bewährungshelferin eröffnet. Sie rät ihm dringend davon ab, sehr vorsichtig, ihn dabei nicht zu kränken. Er erwägt sogar, ein Buch über die Tat zu schreiben. Brändli fragt nach dem Titel. Die Antwort: «Schuld und Sühne».In ihrer Verzweiflung wendet sich Brändli an Psychiater Frank Urbaniok, der mittlerweile als Koryphäe im Gebiet der forensischen Psychologie gilt. Er versichert ihr ohne Zögern, Tschanun sei «nach wie vor eine hoch gestörte Persönlichkeit», das Risiko eines Rückfalls real. Wenn sein Refugium von der Presse bedroht werde, habe er nichts mehr zu verlieren. Dann könnten Rachegedanken überhandnehmen, Tunnelblick auftreten. Das Potenzial dazu sei nach wie vor vorhanden.

Der Como-Plan

Bis im Sommer bleibt die Lage ruhig und Tschanun angespannt. Im Juni macht er Brändli den Vorschlag, über die Behörde zu versuchen, Einfluss auf das Drehbuch zu nehmen. Schliesslich werde das Projekt von der Zürcher Filmförderung unterstützt. Brändli gibt zurück, dazu werde sich die Justiz sicher nicht hergeben. Dennoch versuchen S.T. und Brändli, an das Drehbuch zu kommen, und fragen sich, ob man nicht via Urheberrecht auf die Produktion einwirken könnte. Als ob es sich bei Tschanuns Tat um ein geschütztes Werk handle.

Im Juli 2008 schreibt S.T. ans Amt für Justizvollzug: «Als Kulturminister ist Notter Mitglied des Stiftungsrats der Zürcher Filmstiftung. Könnten Sie veranlassen, dass die Vollzugsdienste durch Markus Notter in den Besitz des Drehbuchs und der dazugehörigen Papiere gelangen? Das Anliegen ist dringend.» Doch ihr Chef Thomas Manhart bremst ihren Elan. «Auf diesem Weg ans Drehbuch zu kommen, ist sehr problematisch. Zudem ist mir nicht klar, was hiermit effektiv erreicht werden könnte.»

Derweil bespricht Brändli mit ihrem Klienten Notfallszenarien. Tschanun soll auf keinen Fall auf die Presse zugehen. Stattdessen erwägt man die Option, ihn für die Zeit während der Dreharbeiten und zum Start des Films ins Ausland zu schicken. Sollte die Presse irgendwann unerwartet vor seinem Haus auftauchen, kann er die Wohnung mit seinem Scooter durch die Garage unerkannt verlassen. Dann könnte er sich einige Wochen in einer kleinen Pension in Como verstecken. Es gibt auch eine Langzeitvariante, die einen Aufenthalt von sechs Monaten in der Nähe von Rom und weitere Sprachkurse vorsieht. Die Frage ist, wer das finanzieren soll.

Und wieder sieht Tschanun sich ungerecht behandelt. Die Vollzugsdienste arbeiten die Como-Lösung aus, für die Budgetplanung bittet Brändli Tschanun um die Offenlegung seiner Finanzen. Sie schickt ihm 500 Franken, im Notfall soll er damit nach Como fahren, sich in einer Pension einrichten und sich dann beim Vollzugsdienst melden. All das empört ihn. Er nennt die Massnahmen der Vollzugsdienste «halbherzig», das Notfallszenario greife erst, wenn «rechts und links die Einschläge schon erfolgen», und die Fragen nach dem Budget seien ein Eingriff in seine Privatsphäre. Beleidigt schickt er die 500 Franken zurück mit der Mitteilung, unter diesen Umständen verzichte er auf die Unterstützung der Vollzugsdienste.

«Ich kann nicht mehr»

Einen Tag, nachdem er den Brief mit dem Geld abgeschickt hat, ruft er Brändli an und sagt, er habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Er fühle sich bereits durch das Filmprojekt und die damit zu erwartenden Aktivitäten sehr genötigt, und die Fragen des Sonderdienstes erlebe er als massiven Eingriff in sein Privatleben. Seine Grenze sei jetzt erreicht. «Er will nicht flüchten, sondern planvoll und organisiert ausweichen, seine Identität und sein Zuhause schützen», so Brändli. Aber sie gibt auch zu bedenken: «Er wird lebenslänglich keine Ruhe finden, irgendein Projekt wird es immer geben. Wäre jetzt nicht eine Therapie sinnvoll, in der er lernt, mit seinem Delikt umzugehen, mit sich ins Reine zu kommen?»

«Mich interessieren grundsätzlich immer Dinge, hinter denen noch viel mehr als das Offensichtliche steckt.» Cihan Inan

Im Februar 2009 hat sich das Amt für Justizvollzug das Drehbuch zum Film endlich beschafft. Die akutesten Befürchtungen bezüglich möglicher Nachteile für Tschanun werden entkräftet. Dennoch notiert S.T. penibel, was dem Vollzugsdienst alles «Bauchweh» macht: «Der Autor geht mit dem Begriff Amoklauf äusserst reisserisch um. Das Signalement des Mannes, der seine Mitarbeiter tötet (Haar, Gestalt, Brille), die Pathologisierung des Mannes, der seine Mitarbeiter tötet (Schwitzen, Unfähigkeit zum Loslassen, labile Persönlichkeit), Beurteilung seiner Tat (drückt kaltblütig ab), Beschreibung von GT in der Toilette der Raststätte (Spiegelbild eines Monsters).» Wem genau diese Elemente warum «Bauchweh» bereiten, wird nicht weiter erläutert. Aber die Antwort liegt auf der Hand.

Am 25. Februar 2010 startet der Film unter dem Titel «180 Grad – wenn die Welt plötzlich Kopf steht» in den Kinos. Auf die Frage eines Filmjournalisten, warum er die Tschanun-Geschichte verfilmen wollte, antwortet Regisseur Inan: «Mich interessieren grundsätzlich immer Dinge, hinter denen noch viel mehr als das Offensichtliche steckt. Deshalb wollte ich für meine Hauptfigur erst positive Aspekte wie Mitleid erwirken, um dann erst die Kehrseite zu zeigen.» Die Tschanun-Figur spricht darin nur einen einzigen Satz: «Es geht nicht anders». Es ist der Satz, mit dem Tschanun auf den flüchtenden Nann schoss. Die Kritiken des Films sind wohlwollend bis euphorisch. Niemand behelligt Tschanun.





