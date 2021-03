Die letzte Partie des FCZ

Der FC Zürich empfängt den FC Luzern, im dichten Gedränge des Liga-Mittelfelds ist von Europacup-Träumen bis hin zu Abstiegssorgen für jeden etwas dabei. Und vorab fragen wir uns: Was ist eigentlich mit dem Knie von Blerim Dzemaili? Welches Gesicht zeigt der FCZ diesmal? Und wird die Offensive des FCL ihrem Ruf als zweitbeste der Liga gerecht?

Noch am Wochenende erlebte der FCZ in Genf bei Servette einen seltsamen Match: Am Anfang war alles schön, Fabian Rohner brachte die Zürcher mit einem Traumtor in Führung. Und bis zum Schluss wurde es immer schwieriger, das Team von Massimo Rizzo fing sich noch drei Tore ein und der Trainer musste sich eingestehen, dass der Verlust von zahlreichen Stammspielern nicht einfach so aufzuwiegen ist.