Trainer Sforza muss liefern

Auch mit einem Sieg heute gegen das siebtplatzierte Lausanne wäre bei weitem nicht wieder alles in Ordnung in Fussballbasel. Dafür ist in den letzten Monaten zu viel passiert. Trainer Sforza ist bei den Fans angezählt, Präsident Bernhard Burgener stärkte dem Coach nach der Klatsche aber öffentlich den Rücken. Dennoch, für Sforza und die FCB-Spieler gilt gegen die Westschweizer: verlieren verboten!