Liveticker: Basel – St. Gallen - Pause im Joggeli – St. Gallen führt mit 2:0

Schwache Basler, starke St. Galler

Der im Vorfeld der Partie ausgemachte Formtrend der beiden Mannschaften bestätigt sich bislang im Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC St. Galler. Die 2:0-Pausenführung der Ostschweizer geht absolut in Ordnung, sie wirken taktisch organisierter, wacher und entschlossener als die Basler, denen es im Angriffsspiel an Durchschlagskraft mangelt und deren Defensive alles andere als gefestigt wirkt. Auch die Hereinnahme von Wouter Burger für Strahinja Pavlovic in der 25. Minute brachte die erhoffte Stabilität nicht. Die Basler können sich zudem glücklich schätzen, noch vollzählig au dem Platz zu stehen. Taulant Xhaka provozierte nach einem Einsteigen gegen Kwadwo Duah eine Gelb-Rote Karte, Schiedsrichter San ahndete Xhakas Aktion jedoch nicht.