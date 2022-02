Auf dem «Spitz» gegen Thun? – Der FC Breitenrain sagt Ja zur Challenge League Die Stadtberner reichen dieser Tage den Lizenzantrag ein. Ihre Partien möchten sie im eigenen Stadion austragen. Adrian Horn

Sie siegen und siegen: Die Spieler des FC Breitenrain feiern einen ihrer vielen Erfolge. Archivfoto: Andreas Blatter

Nun sorgt der FC Breitenrain auch neben dem Feld für eine Überraschung. Als er im Sommer einen vorzüglichen Saisonstart hinlegte und bald eine Distanz geschaffen hatte zu den ersten Verfolgern, glaubten die allermeisten, das sei bloss eine Momentaufnahme – ein geglückter Auftakt eben, mehr nicht. Und nachdem sich die Stadtberner bis zur Winterpause an der Spitze gehalten, ihren Vorsprung gar ausgebaut hatten, dachte man in der hiesigen Szene, «Breitsch» werde ohnehin nicht aufsteigen wollen, in jedem Fall in der Promotion League verbleiben.