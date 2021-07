Der FCB geht als Favorit in das Rückspiel gegen Partizani

3:0 besiegte der FC Basel im ersten Pflichtspiel der neuen Saison Partizani Tirana vor einer Woche im Joggeli. Wenn heute um 20.00 Uhr in Albanien das Rückspiel angepfiffen wird, sind die Basler entsprechend zu favorisieren. Das sieht auch Arjan Peço so. Der ehemalige Basler U-21-Trainer kennt den albanischen Fussball bestens und sagt über den heutigen Gegner: «Selbst an einem schlechten Tag ist der FCB zu gut.» Lesen Sie hier das Interview mit dem früheren Partizani-Spieler.

