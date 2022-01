Sechsmal Splügen – Der etwas andere Wintersportort Nur 30 Pistenkilometer, aber eine Abfahrt, die es in sich hat, und ganz viel Ambiance im Dorf:

Splügen, am Fusse zweier Pässe, ist ein Geheimtipp. Peter P. Schneider

Skispass vor dem Piz Tambo. Foto: demateo.com

Im Winter bleibt der Splügenpass geschlossen, jetzt nutzen Skifahrerinnen und Schlittler die Strasse. Der Verkehr rauscht auf der A13 im Tal in Richtung San-Bernardino-Tunnel. Längst sind die Zeiten vorbei, als Säumer in Splügen GR (1457 Meter über Meer) ihren Packtieren Rast gönnten.

Sechs Tipps zu einem Wintersportort, der nicht die grosse Welt bedeutet, aber eine äusserst interessante Geschichte hat – und um ein Haar verschwunden wäre.

Skispass auf der verwunschenen Alp

Per Gondel gehts zur Tanatzhöhi hoch. Foto: demateo.com

Die Skihänge liegen exponiert an den Übergängen nach Italien (Splügenpass) und ins Tessin (San Bernardino). Der Wind bläst auch mal kräftig; man spürt die wilde Natur.

Die Gondelbahn bringt die Skifahrer zur Tanatzhöhi (2144 Meter über Meer). Von hier gleitet man zur verwunschenen Tamboalp, wo die Hütten bis zum Dach im Schnee stehen, oder nach Bodmenstafel. Die Talabfahrt nach Splügen ist schwarz und erfordert eine gute Skikontrolle. Buckel und steile Hänge bilden Herausforderungen für Kinder der Skischule und alle, die sich auf den Latten sicher fühlen. Die andern fahren in der Gondel zurück ins Tal oder gleiten über die Passstrasse.

Mit 7 Anlagen und 30 Kilometer Piste ist das Skigebiet übersichtlich, bietet aber viel Abwechslung.

Saison bis 27. März, Tagespass 52 Fr. (Erw.), 15 Fr. (Kinder); spluegen.ch

Skaten am Hinterrhein

Skaterin im Langlaufrevier Splügen-Rheinwald an einem prachtvollen Wintertag. Foto: demateo.com

Vom Langlaufzentrum beim Eisfeld am Dorfrand oder auch vom Parkplatz der Bergbahn führen Loipen dem jungen Rhein entlang nach Nufenen (12 Kilometer). Insgesamt sind 38 Kilometer für klassische Langlauftechnik und Skaten gespurt.

Die Loipen liegen in wunderschöner Landschaft mit Aussicht auf spektakuläre Berge. Vorteil: Dank Schattenlage hält die Unterlage länger als anderswo.

Tageskarte 10 Fr.; www.viamala.ch/langlaufen

Fast im Stausee versenkt

Winterzauber in der Nacht bei einem Spaziergang durch das Dorf. Foto: Gioanna Meuli

Eine Dorfführung mit der ausgebildeten Primarlehrerin und Biobäuerin Sabina Simmen-Wanner sollten sich Splügen-Gäste nicht entgehen lassen. Nachher kennen sie den Unterschied zwischen Stracksäumern und Rodsäumern und was diese mit den stattlichen Gebäuden in Splügen zu tun hatten.

Staunend erfährt man, dass das Dorf 1940 in einem neun Kilometer langen Stausee hätte versenkt werden sollen. Der Widerstand der Dorfbevölkerung bodigte aber die Pläne. Splügen war wichtiger Etappenort auf den Saumpfaden und den Fuhrstrecken für Postkutschen. Stracksäumer nächtigten in denselben Herbergen, wo auch die Pferde untergebracht waren. Bauern, die im Nebenerwerb als Rodsäumer arbeiteten, luden Rotweine und Öle auf Pferde oder trugen sie auf dem Rücken über lawinengefährdete Hänge ins Safiental hinüber. Tausende französischer Soldaten zogen durch und drangsalierten die Einwohner.

Und berühmte Persönlichkeiten machten in Splügen Station: Einstein, Nietzsche oder der Maler Turner.

Die kostenlosen Führungen finden am Dienstag oder für private Gruppen auf Voranmeldung statt. Infos: Tel. 081 650 90 30

Willkommen im Bioland!

Die Metzgerei Strub bietet unter anderem ökologisch und biologisch hergestellte Würste an. Foto: PD/Metzgerei Strub

In der Sennerei Splügen und in der Metzgerei Strub findet man ökologisch und biologisch produzierte lokale Produkte. Die Sennerei neben der Rheinbrücke verarbeitet die Milch der Splügener Bauern zu Weich- und Hartkäse, zu Joghurt, Butter und weiteren Spezialitäten.

Alle Bauern der Talschaft arbeiten gemäss den Richtlinien von Bio Suisse – sie sind Pioniere in dieser Disziplin. Fleischspezialitäten findet man bei Metzger Strub an der Italienischen Strasse 44: Trockenfleisch, Salsiz, Würste, Vitellone, Alpschwein, Lamm und Wild der einheimischen Jäger.

Dass im 380-Seelen-Dorf genügend Nachfrage für eine Bäckerei besteht, erstaunt schon fast nicht mehr – die Splügener leisten sich Qualität!

Tambo-Panoramaweg

Schaukeln vor beeindruckender Bergkulisse: Fussgängerinnen und Fussgänger finden eine Schaukel auf dem Tambo-Panoramaweg, eine zweite Schaukel steht bei der Bergstation der Tambo-Sesselbahn. Foto: PD

Bei der Bergstation der Gondelbahn auf Tanatzhöhi ist ein halbstündiger Panoramaweg für Spaziergänger rund um den gefrorenen Speichersee planiert. Die Aussicht auf die Bergwelt ist prächtig, und anschliessend geniesst man auf der Terrasse des Bergrestaurants Tambo-Vista die Sonne. Neu ist neben dem Panoramaweg auch eine Loipe angelegt: Skaten mit Superaussicht!

Übernachten in historischen Mauern

Blick aus dem historischen Gemäuer des Hotels Weiss Kreuz. Foto: Ma.Fia.Photography

Das Bodenhaus und das Weiss Kreuz geniessen einen besonderen Ruf weit über die Region hinaus.

Das 1722 errichtete Bodenhaus war Lagerhaus und Post, bevor man es 1820 zu einem Gasthaus umbaute. Damals wurde aus der Passstrasse eine «Kommerzialstrasse» für Fuhrwerke und Postkutschen.

Das Hotel Weiss Kreuz im höher gelegenen Dorfteil, wo einst die Säumer ihre Herbergen hatten, ist genau 500 Jahre alt. Bei der Renovation vor zwei Jahrzehnten wurden alte Elemente erhalten und die moderne Infrastruktur in die historische Struktur eingesetzt. Gäste fühlen sich in längst vergangene Zeiten versetzt und geniessen heutigen Komfort. Spektakulär ist das Restaurant in der alten Heudiele. Durchs Fenster geht der Blick aufs Dorf hinunter und auf die nachts beleuchtete Piste, wo Skifahrer und Schlittlerinnen ins Tal gleiten.

hotel-bodenhaus.ch, weiss-kreuz.ch

Die Reise wurde unterstützt von Viamala Tourismus.

Fehler gefunden?Jetzt melden.