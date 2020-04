Vorboten für kommende Woche – Der erste Regen seit über einem Monat Am Samstagmorgen war es ein wenig nass auf manchen Strassen. Den überall herumliegenden Blütenstaub vermochte das bisschen Regen aber nicht wegzuspülen. red / sda

Erstmals seit Wochen: Am Samstagmorgen hat es in Teilen der Schweiz geregnet – aber nur leicht. Bild: Meteo News/Twitter

Die Meldung lässt Bauern und andere, die auf Regen hoffen, aufatmen: «Nach einer längeren trockenen Phase bilden sich dann am Nachmittag und Abend im Jura sowie in den Alpen ein paar Platzregen und Gewitter», schreibt Meteo News am Samstagmorgen. Die Trockenheit im April hat die Waldbrandgefahr steigen lassen – verbreitet gibt es Feuerverbote.

Bereits am Morgen gab es in Teilen der Schweiz Regen – allerdings nur wenig. So wurde der überall sichtbare gelbe Blütenstaub auf den Strassen nicht einmal richtig weggespült, sondern höchstens um kleine Rinnen herum angesammelt.

Regentropfen gab es etwa in Teilen der Zentral- und Ostschweiz. Und wie ein Blick aufs Niederschlagsradar zeigt, dürfte es im Verlauf des Morgens noch in Teilen der Westschweiz etwas nass werden.

Gewitter am Wochenende

Gleichzeitig heisst es aber nach wie vor, bis Anfang nächster Woche seien keine flächendeckenden Niederschläge zu erwarten. Über das Wochenende ist es laut den Meteorologen noch zeitweise sonnig mit einigen Wolkenfeldern und grösseren Quellwolken. Und lokal seien leichter Regen oder vereinzelt Gewitter zu erwarten.

Kühler und feuchter wird es dann ab Dienstag. Laut SRF Meteo gibt es Niederschläge in der ganzen Schweiz. In Basel und Genf kann sich aber hin und wieder die Sonne zeigen. Besonders im Tessin muss mit starken Regenfällen gerechnet werden. Die Temperaturen sinken im Verlauf der Woche. Während es am Montag noch verbreitet 22 bis 23 Grad warm ist, fällt das Thermometer am Donnerstag auf 13 bis 15 Grad.

Seit dem zweiten Märzdrittel ist es in der Schweiz ausserordentlich trocken. In Genf beispielsweise fiel seit dem 12. März – also seit 42 Tagen – kein einziger Tropfen Regen vom Himmel. Damit wurde der bisher bestehende Rekord von 41 trockenen Tagen aus dem Jahr 1896 am letzten Donnerstag gebrochen.

Lesen Sie auch: «Flüsse haben kein grosses Guthaben mehr»

Die Schweizer Böden sind ausgetrocknet. Warum es gerade bei den Flüssen heikler aussieht als im Rekordsommer 2018.