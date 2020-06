Sommer kündigt sich an – Der erste Hitzetag des Jahres Im Tessin ist am Montag so richtig warm geworden. Die Temperaturen im Norden des Landes sind um einiges tiefer gewesen.

Im Südtessin sind am Montag mehr als 30 Grad gemessen worden. KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi/Archiv

Der Sommer hat sich angkündigt, zumindest im Süden der Schweiz: In Cadenazzo war es schon am Mittag über 30 Grad heiss, wie der Wetterdienst SRF Meteo auf Twitter meldete.

Um 13 Uhr war es im Ort des Kantons Tessin laut bereits 31,2 Grad heiss. In Chiasso wurden sogar 31,7 Grad gemessen und in Stabio 30,8. Grad. Damit lagen die Temperaturen generell in der Magadino-Ebene und im Südtessin deutlich über der Hitze-Schwelle von 30 Grad. Im Verlauf des Nachmittags dürfte es noch wärmer werden.

Im Norden bescherte ein schwache Störung einige Wolken und stellenweise etwas Regen. Die Temperaturen lagen am Mittag bei 19,6 Grad in St. Gallen, 21,7 Grad in Bern und 24,5 Grad in Lausanne. In Sion wurden 25,2 Grad gemessen.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es laut Prognosen warm bis heiss. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich auch im Norden die Hitzemarke von 30 Grad.

( SDA /fal )