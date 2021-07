Biografie über Fritz Widmer – Der Emmentaler «Buregiel», der auch ein städtischer Troubadour war Fritz Widmer (1938–2010) war ein enger Vertrauter von Mani Matter und ist heute etwas vergessen. Zu Unrecht. Eine Biografie rückt den vielseitig begabten «Liederaten» in den Fokus. Alexander Sury

Melancholie und Witz: Fritz Widmer während eines Konzerts um 2000. Foto: Beat Mathys

Burgdorf in den späten 1950er-Jahren: Eine Gymerklasse kann sich nicht auf eine Destination der Maturareise einigen. So fährt der Bauernsohn Fritz «Gide» Widmer aus Kirchberg kurzerhand mit dem Velo allein los, sein Ziel ist Montagnola ob Lugano, wo der von ihm verehrte Dichter Hermann Hesse lebt. Am Eingangstor liest er auf einem Schild die Worte «Bitte keine Besuche» und kehrt unverrichteter Dinge wieder zurück ins Bernbiet. Einige Jahre später wird dieser Fritz Widmer Hesses Enkelin Christina kennen lernen und heiraten. Seine Frau sagt im Rückblick: «Er hat sein Idol nie gesehen. Kurz bevor er mich dann kennen lernte, war mein Grossvater gestorben. Aber er hatte sehr viel Ähnlichkeit mit ihm.»