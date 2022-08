Tagestipp: «Only Lovers Left Alive» – Der eleganteste Vampirfilm der Gegenwart Regisseur Jim Jarmusch setzt Tilda Swinton und Tom Hiddleston als dunkelromantisches Blutsauger-Paar in Szene. Zu sehen im Sommerkino der Cinématte. Regula Fuchs

Ein Liebespaar seit Jahrhunderten: Eve (Tilda Swinton) und Adam (Tom Hiddleston). Foto: zvg

Auf diesen Vampirfilm können sich auch Menschen einigen, denen die Blutsauger auf der Leinwand sonst zuwider sind: In «Only Lovers Left Alive» setzte Jim Jarmusch 2013 mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston die wohl coolsten und schönsten Vampire der letzten Dekaden in Szene. Die beiden sind Adam und Eve, ein Liebespaar seit Jahrhunderten, und nicht nur distinguiert, sondern auch ziemlich amüsant, weil im Beschaffungsstress: Der rote Saft wird in der Gegenwart nicht mehr einfach auf der Strasse gezapft. Kurz: ein schön dunkelromantisches Werk und der eleganteste Vampirfilm seit langem. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

