Neues Jura-Votum in Moutier – Der Elchtest für die Abstimmungsdemokratie Dieses Mal muss es klappen: Mit einem nie da gewesenen Kontrollaufwand versuchen Bund, Kanton und Gemeinde, eine korrekte Abstimmung in Moutier zu garantieren. Simon Thönen

Sie müssen eine korrekte Abstimmung sicherstellen: Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, Gemeinderat Valentin Zuber und Jean-Christophe Geiser vom Bundesamt für Justiz. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Es ist «nur» eine kommunale Abstimmung in einer Kleinstadt. Doch die hat es in sich: Am kommenden Wochenende stimmt Moutier erneut darüber ab, ob die Gemeinde beim Kanton Bern bleiben oder in den Jura wechseln will. Das Votum soll die Jurafrage auf demokratische Weise klären. Inzwischen geht es jedoch um weit mehr: Nach der Annullation der Moutier-Abstimmung von 2017 wegen Unregelmässigkeiten ist der Neuanlauf ein Test für die schweizerische Abstimmungsdemokratie schlechthin.

Erschwerend kommt hinzu, dass Moutier in der annullierten Abstimmung von 2017 äusserst knapp mit nur 137 Stimmen Differenz für einen Wechsel zum Jura votierte. Man muss also davon ausgehen, dass auch diesmal knapp die Hälfte des Stimmvolks mit dem Entscheid unzufrieden sein wird, wie immer er ausfallen mag.