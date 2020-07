YB vor dem Spiel beim FC Zürich – Der eine kommt in Fahrt, der andere darf bleiben Die Young Boys übernehmen Jordan Lefort definitiv. Er verzeichnete zuletzt einen Formanstieg – wie auch Vincent Sierro. Dominic Wuillemin

Ihn nervt die aktuelle YB-Auswärtsschwäche: Vincent Sierro (r.) will auch im Letzigrund jubeln. Foto: Manuel Geisser

Am Donnerstagabend sitzt Vincent Sierro vor dem Fernseher und schaut sich das 4:1 der St. Galler gegen Luzern an, das ihnen die erneute Tabellenführung einbringt. Am Freitagmittag sagt er kurz und knapp: «Ihr Auftritt war gut.»