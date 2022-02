Fit in 8 Wochen – «Der eigentliche Feind ist das Tankstellen-Brot»

Es hat einige Leser irritiert, dass Sie in den letzten Wochen mehrfach verschiedene Brotsorten in den Menüplan genommen haben. Aber ist Brot überhaupt gesund?

Sonja Ricke: Brot gehört zu einer guten Ernährung in unserem Kulturkreis dazu. Aber es sollte von guter Qualität sein, also aus hochwertigem Getreide gebacken worden sein. Zudem ist die Zeitdauer zentral, in der man den Teig hat gehen lassen. Je höher sie ist, desto mehr Gluten wurde abgebaut, was das Brot für die meisten verträglicher macht.

Sebastian Titz: Der eigentliche Feind ist ja das Tankstellen-Brot, noch warm gekauft und noch warm gegessen. Nicht umsonst sagt die traditionelle Medizin, dass man Brot vor dem Verzehr noch stehen lassen sollte.

Sonja Ricke: Schliesslich haben sich auch in Europa Spezialitäten wie Knäckebrot, Zwieback oder Walliser Roggenbrot bewährt.