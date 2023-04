YB steht im Cupfinal – Der eidgenössisch diplomierte Basel-Schreck Die Young Boys besiegen im Halbfinal im St. Jakob-Park den FCB 4:2. Auch dank ihres Stürmers Cedric Itten. Dominic Wuillemin

Die Young Boys um den zweifachen Torschützen Cedric Itten (rechts) bejubeln in Basel das 2:0 von Fabian Rieder (Mitte). Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Kurz wanken die Young Boys. Es sind die Minuten nach der Pause, als sie, die 2:0 führen und fast alles im Griff hatten, den Gegner regelrecht zum Anschlusstreffer einladen. Sie gewähren ihm Platz, sie kommen zu spät und so nicht in die Zweikämpfe. Und sie haben Pech, als Aurèle Amenda eine Hereingabe von Darian Males ins eigene Tor lenkt (57.).

Das Basler Publikum schöpft Hoffnung, es ist vor 26’310 ­Zuschauern nun richtig laut im St. Jakob-Park. Die Young Boys scheinen sich wie am Samstag in Genf nach einer starken ersten Halbzeit erneut in Schwierigkeiten zu bringen.

Aber die Berner vertreiben die bösen Geister am Dienstagabend schnell, sehr schnell sogar. Cedric Itten erhöht sechs Minuten später mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 3:1 (63.), Meschack Elia trifft nur weitere fünf Minuten danach zum 4:1. YB-Trainer Rapahel Wicky, der die Stürmer gegen Servette schonte und dafür hie und da kritisiert wurde, darf sich auf die Schulter klopfen.

Der Cuphalbfinal scheint entschieden, die Geschichte sich zu wiederholen. Elia überforderte vor gut zwei Wochen beim 3:0 am 25. Spieltag die Basler Abwehr. Und Itten, ja dieser Itten erzielte nach seiner Einwechslung in 13 Minuten einen Hattrick. Aber das war daheim im Wankdorf, nicht im St. Jakob-Park unter Flutlicht. Eine grosse Differenz, könnte man meinen.

Der YB-Blitzstart

So kann man sich täuschen. Das zeigt sich früh. Nur zwei Minuten sind absolviert, als der frühere YB-Verteidiger Kasim Nuhu einen langen Ball von Cédric Zesiger unterschätzt und Elia ihm entwischt. Marwin Hitz kann den YB-Stürmer nur mit einem Foul stoppen. Basels Goalie sieht die Gelbe ­Karte, Itten verwandelt den ­Penalty. Macht für den 26-Jährigen während 15 Einsatzminuten, verteilt über zwei Spiele gegen den FCB, 4 Tore. Er, in Basel einst verschmäht, darf sich eidgenössisch diplomierter FCB-Schreck nennen.

Damit nicht genug des Leids für das Heimteam: Bald schlägt Almenda, der den erst kürzlich genesenen Captain Fabian Lustenberger erneut in der Innenverteidigung ersetzt, einen weiten Ball, Filip Ugrinic findet auf der linken so viel Raum vor, dass er ungestört in den Strafraum ziehen und für Fabian ­Rieder ablegen kann. Dieser, Sie ahnen es, steht völlig frei und schiebt überlegt zum 2:0 ein. Ausgerechnet der 21-jährige Nationalspieler, der vor seinem Wechsel 2017 in den YB-Nachwuchs jahrelang beim FCB ­mittrainierte und YB bald Millionen einbringen wird, ist der Torschütze. Die Partie läuft erst seit einer Viertelstunde, aber es zeichnet sich schon ab, dass sie für Basel zum Albtraum wird.

Es ist nicht so, dass sich der FCB nicht Chancen erspielt. Nach dem ersten wie zweiten Gegentor kommt er nach Cornern durch Zeki Amdouni und Nuhu zu zwei gefährlichen Kopfbällen, beide zielen ungenau. Das hinterlässt Spuren, die Basler hadern: mit sich, mit dem Schiedsrichter Urs Schnyder, vor allem mit ihm. Sie fordern einen ­Penalty (zu Unrecht) und immer wieder Gelbe Karten. Stattdessen wird nach einer halben Stunde ihr Trainer Heiko Vogel nach der x-ten Schimpftirade verwarnt. Seine Reaktion: Er flucht noch ein bisschen mehr und wuchtet den Ball zu Boden.

Der Basler Frust ist nicht ganz unbegründet, vor allem nicht, als Ulisses Garcia, nachdem er in der 38. Minute schon verwarnt ­wurde, kurz vor dem Pausenpfiff seinen Gegenspieler wieder zu Fall bringt. Eine Gelb-Rote Karte wäre zwar streng, aber vertretbar gewesen.

Das Double vor Augen

Wicky könnte Garcia zur Pause auswechseln, er tut es nicht, weil er offensichtlich darauf vertraut, dass sich Garcia ohne Fouls zu wehren weiss. 2:0 steht es da noch immer. Die Basler hatten Zeit sich zu sammeln, sie schicken sich nun an, den Vorsprung aufzuholen.

Das gelingt ihnen, aber nur kurz. Weil sie Itten und vor allem Elia bei ihren Toren Raum und Zeit gewähren. Das 2:4 von Dan Ndoye, mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze erzielt (71.), bringt die Berner nicht mehr wirklich ins Wanken. Zehn Minuten später treffen Christian Fassnacht und Ugrinic mit Kopfbällen innert wenigen Sekunden Latte und Pfosten, es wäre das endgültige Ende der Basler Hoffnungen gewesen.

So kommt dieses etwas später, nach sechs Minuten Nachspielzeit. Die Young Boys bleiben zum 13. Mal in Folge gegen ihren grossen Rivalen unbesiegt und ziehen erstmals seit 2020 in den Cupfinal ein. Damals holten sie gegen den FCB das Double. Nun können sie am 4. Juni im Wankdorf gegen Servette oder Lugano das Kunststück wiederholen. Sie haben jetzt den grossen ­Erfolg vor Augen.

Das Telegramm Infos einblenden Basel - YB 2:4 (0:4)

St. Jakob-Park. – 26’310 Zuschauer.

Tore: 3. Itten 0:1 (Penalty). 15. Rieder 0:2. 57. Amenda 1:2 (Eigentor). 63. Itten 1:3. 68. Elia 1:4. 71. Ndoye 2:4.

YB: Racioppi; Blum, Amenda, Zesiger, Garcia (75. Maceiras/93. Rrudhani); Lauper (75. Niasse); Fassnacht, Rieder, Ugrinic (93. Imeri); Elia, Itten (75. Monteiro).

Bemerkungen: YB ohne von Ballmoos, Camara, Rüegg, Benito (verletzt). 81. Latten-Kopfball Fassnacht. 81. Pfosten-Kopfball Ugrinic. 93. Maceiras verletzt ausgewechselt.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB.

