Im Alter von 77 Jahren – Der ehemalige FIS-Präsident Gian Franco Kasper ist tot Am Samstagmorgen ist Gian Franco Kasper 77-jährig verstorben. Der St. Moritzer war zwischen 1998 und 2021 Präsident des Internationalen Ski-Verbandes FIS.

Gian Franco Kasper, FIS-Präsident von 1998-2021. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone

Der langjährige Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, Gian Franco Kasper, ist am Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes, am Samstag in einer Verbandsmitteilung. Roda ist ein enger Vertrauter der Familie Kaspers und sprach dieser in der FIS-Mitteilung sein Beileid aus.

Kasper war von 1998 bis 2021 FIS-Präsident. Zudem war der Bündner zwischen 2000 und 2018 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Den Kongress Anfang Juni konnte Kasper aus gesundheitlichen Gründen weder leiten noch ihm beiwohnen, zu seinem Nachfolger wurde der Brite Johan Eliasch gewählt. Kasper wurde in Abwesenheit zum FIS-Ehrenpräsidenten gewählt.

