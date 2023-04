5:3-Sieg über die ZSC Lions – Der EHC Biel schreibt weiter an seinem Hockey-Märchen Die Seeländer bezwingen die ZSC Lions auch im dritten Halbfinal-Spiel. Damit fehlt ihnen nur noch ein Sieg zum erstmaligen Einzug in den Playoff-Final. Marco Oppliger

Sie brüllen im Moment lauter als die Löwen: Die Bieler Yannick Rathgeb, Fabio Hofer, Jesper Olofsson und Gaëtan Haas. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Im Seeland erleben sie gerade ihr eigenes kleines Eishockey-Märchen. Nur ein Sieg fehlt dem EHC Biel noch, um erstmals in der Clubgeschichte in den Final einzuziehen. Und damit nach dem SCB das zweite Schwergewicht im Schweizer Eishockey zu eliminieren.

5:3 gewinnen die Bieler dieses dritte Rencontre gegen die ZSC Lions. Es handelt sich um den fünften Sieg in Serie. Und es ist auch deshalb ein Märchen, weil Antti Törmänen wieder an der Bande steht. Am Samstag hatte der erneut an Krebs erkrankte Trainer bekanntlich gefehlt, weil er sich einer Operation unterziehen lassen musste.

Die 3 Infos einblenden Gaëtan Haas Der Bieler Captain wird zu Beginn des letzten Drittels von einem Puck im Gesicht getroffen. Er kehrt danach nicht mehr aufs Eis zurück. Jarno Kärki Im Frühjahr 2019 absolvierte der Finne 16 Partien für Biel. Via Färjestad, Linköping (SWE) und Ässät (FIN) fand er zu den GCK Lions. Im Playoff spielt er aber nun für den ZSC. Biels U17-Auswahl Am Sonntag holte das Team in Fleurier dank eines Overtime-Sieges über die SCL Tigers den Meistertitel. In der zweiten Pause lässt es sich vom Publikum auf dem Eis feiern.

Zürcher von der Rolle

Was der Finne und die 6562 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, ist vorab im Mitteldrittel an Spektakel kaum zu überbieten. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die ZSC Lions ihre Defensive sträflich vernachlässigen. 7 Tore fallen in diesen 20 Minuten, fünfmal schlägt es hinter Simon Hrubec ein. Der Tscheche – er war statistisch der beste Goalie der Qualifikation – kann einem leid tun, dermassen im Stich wird er von seinen Vorderleuten gelassen. Biels 1:0 etwa fällt nach einer Passstaffette über Sallinen, Kessler und Hischier. Beim 2:0 steht dann wieder Sallinen am Ursprung, sein Zuspiel über das halbe Spielfeld landet genau bei Toni Rajala, der alleine auf Hrubec losziehen kann, weil sich niemand für ihn zuständig fühlt.

Die Zürcher können durch Chris Baltisberger zwar auf 1:2 verkürzen – es ist ihr erster Treffer nach 163 torlosen Minuten. Nur erzielt dieser nicht die gewünschte Wirkung als sogenannter «Dosenöffner». Weil Biel durch Olofsson in Überzahl umgehend wieder erhöht. Am Powerplay der Seeländer lässt sich ihre Entwicklung im Playoff am besten ablesen. Im Viertelfinal war es mit 15,79 Prozent Effizienz nur Durchschnitt, nun haben sie diesen Wert verdoppelt.

Das zweite Drittel schliesst dann mit 144 Sekunden offensivem Wahnsinn ab. Erst trifft der alleingelassene Tanner zum 4:1, dann erwischt Lehtonen Säteri von der blauen Linie und verkürzt, doch Froidevaux gelingt noch vor der zweiten Sirene der fünfte Bieler Treffer. Dass sein Schuss von ZSC-Verteidiger Marti abgelenkt wird, passt irgendwie ins Bild.

Mut aus der Enttäuschung schöpfen

Dass die Zürcher dermassen den Faden verlieren, überrascht gleichwohl. Weil sie gerade in den ersten Minuten nichts unversucht liessen, um die Bieler aus dem Konzept zu bringen. Ein Wortgefecht hier, ein krachender Check da – der Playoff-Finalist des letzten Jahres markierte ordentlich Präsenz. Das ist an sich kein schlechtes Mittel gegen diese technisch versierte Mannschaft. Und kurz vor der ersten Pause hatte Dean Kukan dann das 1:0 auf dem Stock, doch Biel-Goalie Säteri lenkte die Scheibe noch mit der Stockhand ab. Wer weiss, wie sich die Partie entwickelt hätte, wären die Zürcher in Führung gegangen.

So aber droht ihnen nun am Mittwoch das Out. Auch wenn die Bieler (2.) die Qualifikation vor den Zürchern (4.) abschlossen - mit einem 0:4 im Halbfinal auszuscheiden wäre eine kräftige Enttäuschung für sie. Mut kann der ZSC jedoch ausgerechnet aus einer Enttäuschung schöpfen: Im Frühjahr hatte er im Final gegen den EV Zug mit 3:0 geführt, ehe den Zentralschweizern noch die Wende gelang.



Das Telegramm Infos einblenden Biel - ZSC Lions 5:3 (0:0, 5:2, 0:1)

6562 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 21. Hischier (Kessler, Sallinen) 1:0. 27. Rajala (Sallinen) 2:0. 31. C. Baltisberger (Lammikko) 2:1. 37. (36:30) Olofsson (Hofer/Ausschluss Bächler) 3:1. 38. (37:14) Tanner (Stampfli) 4:1. 38. (37:58) Lehtonen (Andrighetto) 4:2. 40. (39:38) Froidevaux (Jakowenko) 5:2. 55. Roe (Geering, P. Baltisberger) 5:3. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Hischier, Cunti, Künzle; Stampfli, Froidevaux, Schläpfer; Tanner.



