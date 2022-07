«Abstruses Selbstverständnis»: Mitglieder der Hells Angels beim Verlassen der Schützenmatte, wo sie während des Prozesses mehrere Tage Präsenz markiert hatten. Foto: Raphael Moser

Diese Woche endete in Bern der Prozess gegen 22 Rocker, die sich vor drei Jahren in Belp eine blutige Auseinandersetzung mit Schwerverletzten geliefert hatten. Die Gerichtsverhandlung rückte dabei von Anfang an in den Hintergrund. Die Bilder, welche den Leuten in den Köpfen bleiben, sind Hunderte Mitglieder von Motorradgangs, die mitten in der Stadt aufeinander losgehen wollen. Die Polizei muss mit allem, was sie im Arsenal hat, auffahren, um die verfeindeten Gruppen zu trennen.