YB-Stürmer Joël Monteiro – Der Durchbruch? Vorerst braucht er mal wieder Geduld Vor wenigen Jahren spielte Joël Monteiro fünftklassig, nun verblüfft er im YB-Sturm – wenn er darf. Sein Auftritt in St. Gallen war das vorläufige Highlight einer bisher schwierigen Karriere. Fabian Sangines

Musste in seiner noch jungen Karriere bereits oft unten durch: YB-Stürmer Joël Monteiro. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Auf diesen Moment musste er elf Monate warten. Es läuft die 44. Minute in St. Gallen, Joël Monteiro läuft in den Strafraum, in seine Richtung fliegt der Kopfball von Christian Fassnacht. Monteiro wird bedrängt, bleibt stabil und blockt seinen Gegenspieler aus dem Weg, sodass hinten Jordan Siebatcheu problemlos einschieben kann. 2:0 für YB – und elf Monate nach seinem Transfer zu den Young Boys darf Monteiro den Berner Fans endlich seine Visitenkarte abgeben. «Der vielleicht schönste Moment meines bisherigen Lebens», so beschreibt er es selber. Es ist der Lohn für einen Weg, den es so im Profifussball kaum mehr gibt.