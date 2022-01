Streit um Bührle-Sammlung – Der Direktor und sein Desaster Christoph Becker schafft es nicht, das Kunsthaus Zürich aus den Schlagzeilen zu bringen. Er ignoriert die Vorwürfe gegen sein Haus – und irritiert mit eigenmächtigem Handeln. Andreas Tobler

Hat sich das sicher anders vorgestellt: Christoph Becker bei der Eröffnung des Kunsthaus-Erweiterungsbaus. Foto: Anna-Tia Buss

Es hätte der krönende Abschluss von Christoph Beckers mehr als 20-jähriger Direktionszeit am Zürcher Kunsthaus sein sollen: Die Eröffnung des imposanten Erweiterungsbaus mit der Präsentation der berüchtigten Bührle-Sammlung.

Stattdessen hagelte es empörte Reaktionen, Rücktrittsforderungen – und eine international renommierte Künstlerin will ihre Werke gar ganz aus dem Museum abziehen. Auch die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, die sich über Jahre hinweg sehr zurückhaltend zum Kunsthaus äusserte, übt plötzlich offen Kritik an Christoph Becker: Seine jüngsten Äusserungen in der Debatte um die Bührle-Sammlung seien «kontraproduktiv», sagte Mauch am Freitag in einem NZZ-Interview.