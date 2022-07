Serie «Inkognito» – Der Dichter, der im Berner Oberland Bauer werden wollte Wer war der junge Mann, der in Bern zum Schriftsteller wurde und auf einer kleinen Insel zarte Gefühle für die Tochter eines Fischers entwickelte? Alexander Sury

Gesucht ist ein Mann, der in seinem Abschiedsbrief schrieb, dass ihm auf Erden nicht zu helfen war. Foto:zvg

Das Korsett einer vorgezeichneten Beamtenlaufbahn schreckte diesen ruhelosen Jüngling ab. Aus preussischem Adel stammend, schrieb der 25-jährige Offizier im Ruhestand am 1. Mai 1802 an seine Schwester: «Jetzt leb ich auf einer Insel in der Aare, am Ausfluss des Thuner Sees, recht eingeschlossen von Alpen, eine Viertel Meile vor der Stadt.» Seiner Schwester kündigte er an, was ihn in die Schweiz geführt hatte: «Ich will im eigentlichsten Verstande ein Bauer werden.»