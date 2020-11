Von Bern nach New Bern, USA

Nachdem North Carolina im September 2018 schwer vom Hurrikan Florence getroffen worden war, half Präsident Donald Trump bei der Essensausgabe in New Bern.

Dana Outlaw, die Stadt New Bern hat rund 30’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie wählen die Leute?

Viele Menschen hier und im Wahlkreis Craven County sind nicht an eine Partei gebunden. Diese unabhängigen Wählerinnen und Wähler entscheiden nach ihren Vorlieben bei grossen Themen wie der Gesundheitsversorgung, den Abtreibungsrechten oder Einwanderung und Grenzsicherheit. Die Auszählung dauert an, der Wahlprozess ist noch nicht zu Ende. (Anmerkung der Redaktion: Als das Interview geführt wurde, zeichnete sich im Craven County – und in North Carolina – ein Sieg für Donald Trump ab.)