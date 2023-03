«Er machte den Betrieb kaputt» – Der Chutzen ist schon wieder zu Der Eigentümer des Belper Ausflugsrestaurants muss einen neuen Pächter suchen. Und äussert sich kritisch über den früheren Wirt. Johannes Reichen

Trübe Aussichten: Eigentümer Ernst Ulrich muss sich abermals nach einem Pächter umsehen. Foto: Christian Pfander

Wo er recht hatte, hatte er recht. Im Mai 2020 stellte sich George Djole Gostic als neuer Wirt im Ausflugsrestaurant vor. Auf die Website schrieb er: «Mich sehen Sie nicht so oft an der Front, denn ich bin in der Küche und gebe alles, um Sie kulinarisch zu verwöhnen.»