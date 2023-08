Chef der Jungfraubahnen geht – Urs Kessler tritt im Juni 2025 zurück In knapp zwei Jahren wird Urs Kessler, langjähriger Chef der Jungfraubahnen, seinen Posten abgeben. Beim Halbjahresgewinn verzeichnet das Unternehmen einen Rekord.

Wird im Juni 2025 zurücktreten: Urs Kessler, Chef der Jungfraubahn-Gruppe. Foto: Bruno Petroni

Noch bis im Juni 2025 will Urs Kessler Vorsitzender der Geschäftsleitung bei den Jungfraubahnen bleiben. Danach will er den Posten jemand anderem abgeben. Da «die Jungfraubahn-Gruppe nun wieder schuldenfrei und auf Erfolgskurs» sei, sieht Kessler nun die Zeit für einen Rücktritt gekommen.

Kessler arbeitet seit aktuell 36 Jahren bei den Jungfraubahnen, seit 15 Jahren ist er Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Neuer Rekord beim Halbjahresgewinn

Weiter hat die Jungfraubahn-Gruppe am Donnerstag ihre Halbjahreszahlen bekanntgegeben: Sowohl das Jungfraujoch als auch die Erlebnisberge hätten eine erfreuliche Zunahme der Gäste verzeichnet. Bei einem Betriebsertrag (inkl. Restaurants etc.) von 132,5 Millionen Franken resultierte ein Halbjahresgewinn von 35 Millionen Franken – was gemäss dem Unternehmen ein neuer Rekord ist.

Der Gewinn lag mehr als doppelt so hoch wie in der Vorjahresperiode (15,3 Mio Fr.). Das bisher beste Ergebnis ist auf das Jahr 2019 zurückzuführen. Damals lag der Halbjahresgewinn bei 23,9 Millionen Franken. Auch gegenüber dem ersten Semester 2019 sind es also 2023 gut 46 Prozent mehr. Der reine Verkehrsertrag stieg um gut 50 Prozent auf 94,3 Millionen.

Die Gästezahlen näherten sich weiter dem Vor-Corona-Niveau an. Gerade Touristen aus Indien, Sütostasien, Südkorea und den USA würden nun ihre Reisen nachholen, die während den Covid-Jahren nicht hätten stattfinden können, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Nun hofft die Gruppe, im weiteren Jahresverlauf den letzten Schritt zurück zur Normalität machen zu können.

Von Januar bis Juni reisten 419'400 Besucher auf das Jungfraujoch. Damit waren es mehr als doppelt so viele als in der noch immer relativ stark von der Pandemie geprägten Vorjahresperiode. Und zum ersten Semester des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 fehlten nur noch 11 Prozent.

Das Betriebsergebnis (EBITDA) lag mit 63,1 Millionen gar um fast 65 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2022. Damit konnte die Bergbahnbetreiberin die Erwartungen der Analysten klar übertreffen.

SDA/chh

