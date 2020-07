Kommentar zur Maskenpflicht – Der Bundesrat lässt wichtige Zeit verstreichen Natürlich sind im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen die Kantone in der Pflicht. Aber der Bundesrat hat unterschätzt, dass die Bevölkerung von ihm klare Signale erwartet. Meinung Patrick Feuz

Nun also doch: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset verkünden am Mittwoch die Maskenpflicht im ÖV. Foto: Keystone

Wer ist schuld daran, dass die Infektionszahlen wieder steigen? Der Bundesrat oder die Kantone? Vor einer Woche hat die Landesregierung mit Verweis auf den Föderalismus die Hauptverantwortung in der Pandemiebekämpfung an die Kantone abgetreten. Dafür gibt es gute Gründe: In der Stadt Bern, wo in Spitzenzeiten Busse und Trams gut gefüllt sind, leuchtet eine Maskenpflicht mehr ein als in einem beschaulichen Kantonshauptort wie Herisau.