Strengere Vorgaben bei der Post-Zustellung Infos einblenden

Künftig muss die Post in Gebieten ohne Frühzustellung die Tageszeitungen bis spätestens um 12.30 Uhr verteilt haben. Ebenfalls verschärft wurden die Kriterien bei der Hauszustellung. Neu ist die Post grundsätzlich zur Hauszustellung in alle ganzjährig bewohnten Häuser verpflichtet. Sie kann die Hauszustellung nur in Ausnahmefällen einstellen oder einschränken. Eine Ausnahme liegt beispielsweise vor, wenn die Gefährdung des Zustellpersonals in Kauf genommen werden müsste. Die Post hat jedoch weiterhin in jedem Fall eine Ersatzlösung anzubieten. (sda)