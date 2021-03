Debatte um schnellere Lockerungen – Der Bundesrat hat die Bevölkerung auf seiner Seite Die Mehrheit des Nationalrats drängt den Bundesrat auf eine rasche Öffnung von Restaurants und Freizeitbetrieben. Aber wollen das die Stimmbürger überhaupt? Janine Hosp

Eine Mehrheit der Bevölkerung hat es nicht eilig mit Lockerungen: Blick auf das Seeufer des Lago Maggiore in Ascona, am Samstag, 27. Februar 2021. Foto: Francesca Agosta (Keystone)

800’000 Personen sind in Kurzarbeit, mehrere Hunderttausend arbeitslos. «Und diese Leute wollen wieder arbeiten», sagte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi kürzlich in der TV-Sendung «10 vor 10». Entsprechende Zuschriften erhalte er immer wieder, deshalb wollten die bürgerlichen Parteien Druck auf den Bundesrat ausüben: Er soll rascher öffnen als vorgesehen.

Nur: Will das auch die Bevölkerung? Will sie wie die Mehrheit des Nationalrats die Schutzmassnahmen rasch lockern? Diese hat am Mittwoch eine Erklärung verabschiedet, in der sie fordert, dass der Bundesrat unabhängig von der epidemiologischen Lage am 22. März Restaurants und Freizeitbetriebe öffnet. Oder vertritt die Bevölkerung mehrheitlich die zurückhaltendere Linie des Bundesrats?