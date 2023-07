Nach diversen Vorfällen – Der Bund will zwanzig Kameras am Bundeshaus installieren Das Bundesamt für Polizei plant, die Sicherheitslücken beim Bundeshaus mit Überwachungskameras zu schliessen. Im linken Bern sind diese nicht gern gesehen. Jana Kehl

Das Bundeshaus wird bereits heute videoüberwacht. Nun sollen zwanzig neue Kameras hinzukommen. Foto: Franziska Rothenbühler

Diese Baupublikation ist brisant: «Installation von Überwachungskameras gemäss den aufgelegten Plänen», hiess es am Mittwoch im «Anzeiger der Region Bern». Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) hat das Vorhaben eingereicht. Dieses sieht vor, die Kameraüberwachung rund um das Bundeshaus massiv auszubauen.

Weder das BBL noch das inhaltlich zuständige Bundesamt für Polizei (Fedpol) geben auf Anfrage bekannt, wie viele Kameras derzeit im Einsatz stehen. Ein Blick in die gesamten Auflageakten des Baugesuchs zeigt aber das Ausmass der Sicherheitsoffensive: Rund zwanzig neue Überwachungskameras sollen ab August rund um das Bundeshaus, die Bundesterrasse und den Bernerhof installiert werden. Als Begründung steht im Gesuch: «Um der aktuellen sicherheitspolitischen Situation Rechnung zu tragen, ist der Überwachungsumfang zu erweitern und an die heutigen Bedürfnisse anzupassen.»

Überraschend kommt der Plan, zusätzliche Videokameras zu installieren, nicht. Die Sicherheit des Bundeshauses wurde in den vergangenen Monaten wiederholt zum Politikum.

Mängel bei der Sicherheit

National- und Ständeräte kritisierten das mangelnde Sicherheitsdispositiv bereits Mitte Februar, als ein Walliser in Tarnuniform das Bundeshaus durch den Hintereingang betreten wollte. Wegen eines Bombenalarms musste das Parlamentsgebäude darauf in einem Grosseinsatz evakuiert werden.

Zudem schaffte es im Mai ein Jugendlicher, unbemerkt auf das Dach des Bundeshauses zu klettern und Sicherheitspersonal und Überwachungskameras zu umgehen. Dieser Vorfall warf die Grundsatzfrage auf: Ist das Parlamentsgebäude ausreichend geschützt, wenn ein 18-Jähriger es unbehelligt besteigen kann?

«Namentlich das Beklettern der Fassaden in den Bereichen der Balkone entlang der Bundesterrasse ist neu zu überwachen.» Im Baugesuch des Bundesamtes für Bauten und Logistik

Abklärungen seien im Gang, hiess es bei Fedpol und Parlamentsdiensten nach diesem Vorfall. Dabei haben die Behörden offenbar Mängel festgestellt: «Das Fedpol hat die Abdeckung der Kameraüberwachung im Bereich Bundesmeile, Bundesgasse und das Postkontrollgebäude unterhalb der Bundesterrasse überprüft und Überwachungslücken festgestellt», heisst es im Baugesuch. Weiter wird darin betont: «Namentlich das Beklettern der Fassaden in den Bereichen der Balkone entlang der Bundesterrasse ist neu zu überwachen.»

Widerstand gegen Kameras

In der rot-grünen Stadt Bern haben Pläne für die Installation von Videokameras einen schweren Stand. Das Thema sorgt gelegentlich für hitzige Debatten. Will die Stadt auf öffentlichem Grund oder an ihren öffentlichen Gebäuden Videokameras installieren, muss dies gemäss dem städtischen Videoreglement vom Stadtrat bewilligt werden. Bisher wurde noch keine Videokamera bewilligt.

Der Gemeinderat hat sich auch gegen die Revision des kantonalen Polizeigesetzes ausgesprochen. Dieses sieht vor, dass der Kanton an exponierten Orten ohne Zustimmung der Gemeinde Kameras installieren kann. Kritiker sehen im Vorschlag ein Manöver des Kantons, damit dieser beispielsweise auf dem Areal der Schützenmatte, wo sich die Reitschule befindet, Kameras installieren kann.

Gemäss dem Geoportal des Kantons Bern sind an kantonalen Gebäuden in der Berner Innenstadt an vier Standorten Überwachungskameras angebracht. Dagegen gibt es kein Register, wo sich private Kameras befinden, die unter Umständen auch den öffentlichen Raum filmen.

Oft bleiben sie fast unbemerkt – Diese Videokamera an der Fassade des Schweizerhofs schlug allerdings Wellen. Archivbild: Adrian Moser

So hatte beispielsweise das Hotel Schweizerhof Überwachungskameras an der Aussenfassade installiert. Als 2018 bekannt wurde, dass die illegalen Aufnahmen dem bernischen Obergericht dazu dienten, die Teilnehmenden einer unbewilligten Demonstration zu identifizieren, schlug der Fall grosse Wellen. Mittlerweile sind die Kameras entfernt worden.

Auch die Videoüberwachung am Gebäude der chinesischen Botschaft sorgte für Unmut, da nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch der angrenzende Fussweg im Visier stand. Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte betonte, dies greife «empfindlich in die Privatsphäre der von den Kameras erfassten Personen» ein. Dies war aber bisher kein Anlass für die chinesische Botschaft, die Videokamera zu entfernen.

Ob die Stadt Bern nun zwanzig neue Videokameras um das Bundeshaus ohne Wenn und Aber toleriert, bleibt abzuwarten. Die Einsprachefrist läuft bis am 28. Juli.

