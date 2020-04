«Der Bund» im Gespräch Der Anlass wurde leider abgesagt. Abonnenten mit einem Ticket erhalten ein Guthaben für ein nächstes «Bund» im Gespräch.

Unter dem Motto "Mehr Platz für weniger Tiere" hat Bernd Schildger den Tierpark Bern neu erfunden. Nun will er den Bärenpark erweitern und eine Aussenstation im Gantrischgebiet errichten. Damit hat er sich einmal mehr in die Nesseln gesetzt. Was treibt Berns Tierparkdirektor an? Warum ärgert er sich tierisch über gewisse Tierschützer, Regenmäntel für Hündchen und rot-blau illuminierte Fleischtheken? Im Gespräch mit «Bund»-Redaktor Bernhard Ott steht Bernd Schildger Red und Antwort.

Bernd Schildger, Direktor Tierpark Bern Dählhölzli und Bärenpark

Bernhard Ott, Redaktor «Der Bund»

