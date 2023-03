Über 2000 Zuschauer – Der BSV verblüfft mit famoser Kulisse Die Berner Handballer unterliegen Leader Kriens trotz aussergewöhnlich grosser Unterstützung. Wacker Thun ist in Winterthur chancenlos. Adrian Horn

Rund um das Team von Coach Martin Rubin isteine kleine Euphorie ausgebrochen. Archivfoto: Andreas Blatter

Es ist der Moment, von dem die BSV-Verantwortlichen geträumt haben.

Über 2000 Leute befinden sich am Mittwochabend in der Mobiliar-Arena, die Sitzplätze sind alle belegt, die entsprechenden Tickets waren bereits nach dem Vorverkauf vergriffen. All die Zuschauer bilden eine sehr bemerkenswerte Kulisse, die man hierzulande kaum je sieht, erst recht nicht an Qualifikationspartien.

Eine kleine Euphorie ist da offensichtlich ausgebrochen rund um Martin Rubins Mannschaft, die sechs ihrer letzten sieben Ligapartien hat gewinnen können. Und nun gastiert der HC Kriens, der Leader, der mit Andy Schmid den besten Schweizer Handballer in der Geschichte beschäftigt.

Beflügelt vom aussergewöhnlich grossen Interesse, das er gerade generiert, spielt der BSV zunächst gross auf. 3:0 und ein wenig später 4:1 führt er. Topskorer Felix Aellen erzielt in den ersten vier Minuten drei Tore. Der Aufschwung der Berner hat eine Menge mit ihm zu tun, diesem 19-jährigen Eigengewächs, das im Herbst den Durchbruch geschafft hat. Unlängst debütierte der Aufbauer für das Nationalteam, am Sonntag gegen Ungarn gelangen ihm gleich fünf Tore, womit er der produktivste Schweizer war.

Doch die Phase des vollumfänglichen Glücks: Sie sollte nicht lange anhalten.

Ausnahmekönner Schmid ist bloss Zuschauer

Kriens wird stärker, kommt heran und gestaltet das Geschehen nun ausgeglichen. Schmid übrigens ist für einmal kein Faktor: Er, der Topskorer, wird geschont, 60 Minuten lang.

Die Luzerner überzeugen auch ohne ihren Anführer. Mit ihrem Auftritt strafen sie all jene Lügen, welche behaupten, ohne den fünfmaligen Bundesliga-MVP wären die Innerschweizer eine ziemlich normale Nationalliga-A-Mannschaft.

Nach einem Drittel Spielzeit beginnen sich die Gäste abzusetzen, die Hausherren scheitern immer wieder an Rok Zaponsek, dem Keeper. Weil sie so ineffizient agieren, verlieren sie den Anschluss. Zehn Tore beträgt ihr Rückstand phasenweise. Auch der zu Beginn herausragende Aellen überzeugt nicht länger, verschiesst drei Penaltys in Folge.

Felix Aellen ist niedergeschlagen. Archivfoto: Dres Hubacher

26:33 unterliegt der BSV am Ende. Das ist nach all den vorzüglichen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit ein Rückschlag, selbst wenn Kriens offensichtlich auch ohne Schmid Sonderklasse aufzubieten vermag. Die vielen Zuschauer zeigen sich gnädig, unterstützen die Gastgeber bei deren letztem Angriff lautstark.

Eine gute Nachricht für die Berner ist zudem, dass die unmittelbar vor ihnen klassierten GC und Suhr gleichfalls verlieren, weshalb sie weiterhin hoffen dürfen, die Qualifikation auf Rang 4 abzuschliessen. Dasselbe gilt für den Kantonsrivalen. Auch Wacker hat aus 25 Spielen 23 Punkte geholt.

Was vermag Faluvegi noch zu leisten?

Mit 21:28 haben die Thuner am Mittwochabend in Winterthur das Nachsehen. Ohne ihre verletzten Schlüsselspieler Lukas von Deschwanden und Nicolas Raemy sind sie gegen das Spitzenteam chancenlos. Einen guten Auftritt zeigt Regisseur Cedric Manse, der in der Startaufstellung steht und neun Tore wirft.

Die Oberländer, zuletzt mit drei Siegen in Folge genauso formstark wie der BSV, gaben am Dienstag den Zuzug Rudolf Faluvegis bekannt. Der 29-Jährige aus Ungarn läuft bis Saisonende für Suhr auf und wird im Sommer dazustossen. Der Aufbauer ist für Schweizer Verhältnisse aufgrund seiner ruhmreichen Vergangenheit – 2018 bestritt er mit Nantes den Champions-League-Final – ein Topspieler, tut sich bei den Aargauern aber erstaunlich schwer.

Am 2. April endet die Qualifikation

Bei Wacker, so die Hoffnung der Thuner, soll er seine Topform wiederfinden. Es dürfte kaum der einzige Transfer bleiben, den die Oberländer tätigen werden: Gleich fünf Spieler beenden nach der Saison ihre Karriere.

Die nächsten Partien mit Berner Beteiligung folgen Mitte nächster Woche, ehe die Qualifikation am Sonntag, 2. April, abgeschlossen wird. Danach beginnen die Playoffs. Spätestens da werden die Spiele wieder auf ähnlich grosses Interesse stossen wie jüngst BSV - Kriens.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.